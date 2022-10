In den vergangenen Jahren wurde Netflix immer teurer. Damit diese Kosten nicht bald weiter drastisch steigen, startet der Streaming-Dienst jetzt eine günstigere Alternative: Netflix mit Werbung!

Die Abo-Option soll in Deutschland bereits ab 3. November verfügbar sein.

Netflix mit Werbung um 4,99 Euro

Lange war es Diskussionsthema, jetzt ist es fix: Netflix bekommt Werbung. Zumindest für manche Nutzer:innen. Denn der Streaming-Gigant startet jetzt ein neues, günstigeres Abo-Modell für alle, die weniger bezahlen wollen und Werbespots tolerieren. Zur Erinnerung. Bisher kostete das günstigste Netflix-Modell 7,99 Euro im Monat. Weiter Optionen kosten monatlich 12,99 Euro (Standard für zwei Geräte gleichzeitig) und 17,99 Euro (Premium, für vier Geräte gleichzeitig).

Das neue Abo mit Werbung soll 4,99 Euro kosten. Geplant ist derzeit, dass die Werbespots zwischen 15 und 30 Sekunden lang sein sollen. Sowohl vor dem ausgewählten Titel als auch währenddessen werden die Spots eingeblendet. Pro Stunde, heißt es, sollen vier bis fünf Minuten Werbung gezeigt werden.

In diesen Ländern ist die Option verfügbar

Das ist aber nicht die einzige Änderung bei dem günstigen Abo. Denn die Download-Funktion, die es ermöglicht, auch offline Serien zu schauen, ist nicht inkludiert. Das Abo kann außerdem nur auf einem Gerät gleichzeitig verwendet werden. „Eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien wird aus Lizenzgründen nicht verfügbar sein (aber wir arbeiten daran)“, ergänzt der Streaming-Dienst abschließend in einer Aussendung.

Die neue Abo-Version wird vorerst nur in ausgewählten Ländern verfügbar sein. In der ersten Phase, die ab dem 3. November startet, wird die Option in Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den USA freigeschaltet. Ob und wann das Projekt ausgeweitet wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Netflix mit Werbung – für euch eine Option? Ja, vor allem zu dem Preis Nein, da kann ich ja gleich wieder analog fernsehen!

