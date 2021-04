Sich nochmal auf den Ex-Partner einzulassen kommt für die meisten absolut nicht infrage. Denn etwas Altes aufzuwärmen geht nur in den seltensten Fällen wirklich gut. Es gibt allerdings ein paar Sternzeichen, die ihren Ex jederzeit sofort zurücknehmen würden.

Denn sie können sich nur schwer von alten Dingen trennen und schaffen es einfach nicht nach vorne zu schauen. Das trifft vor allem auf diese fünf Tierkreiszeichen zu.

Krebs

Der Krebs ist sehr emotional. Beziehungen sind ihm sehr wichtig und die gemeinsame Zukunft wird im Kopf des Krebs schon ganz genau geplant. Er glaubt an die wahre Liebe, eine Trennung schmerzt dieses Sternzeichen deshalb besonders. Sucht der Ex wieder die Nähe, ist es für den Krebs kein Problem zu verzeihen und es noch einmal zu versuchen.

Skorpion

Auch der Skorpion zählt zu den Sternzeichen, die ihren Ex sofort wieder zurücknehmen würden. Denn er kann mit der Vergangenheit nur schwer abschließen. Der Skorpion ist ein sehr leidenschaftliches Sternzeichen und erinnert sich gerne an seine starken Gefühle zurück. Die flammen schnell wieder auf, wenn der Ex plötzlich wieder in sein Leben tritt. Deshalb ist der Skorpion einer zweiten Chance nicht abgeneigt.

Waage

Die Waage ist ein sehr harmoniebedürftiges Sternzeichen, das immer an das Gute im Menschen glaubt. Deshalb fällt es ihr auch nicht schwer zu verzeihen. Oftmals sieht sie die Fehler sogar eher bei sich selbst. Sobald es ein Ex nochmal versuchen will, lässt sich die Waage oft darauf ein, denn sie will es dieses Mal besser machen.

Stier

Der Stier zählt zu den Sternzeichen, die sich nur schwer öffnen können. Sobald sie sich aber doch einmal verlieben, ist die Beziehung für sie sehr ernst und sie glauben fest daran, den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Geht diese Beziehung in die Brüche, wollen sie deshalb alles versuchen um sie zu retten.

Jungfrau

Jungfrauen gehen nur dann eine Beziehung ein, wenn sie sich sicher sind, dass sie dem anderen vertrauen können. Gerade weil sie lange nach dieser Person suchen und viel Energie und Zeit investieren, um herauszufinden, ob sie sich auf den Partner verlassen können, fällt ihnen eine Trennung umso schwerer. Will ein Ex wieder zurück, zögert die Jungfrau nicht lange. Sie will es dieses Mal richtig machen.