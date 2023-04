Christina Ashten Gourkani wurde als Lookalike von Kim Kardashian bekannt: Nun ist die Influencerin tot. Sie ist im Alter von nur 34 Jahren verstorben.

Das gab ihre Familie nun auf Instagram bekannt.

Doppelgängerin von Kim Kardashian verstirbt im Alter von 34 Jahren

Wer sich die Fotos von Christina Ashten Gourkani auf ihrem Instagram-Profil anschaut, muss ganz genau hinsehen. Denn sie sieht ihrem Idol Kim Kardashian tatsächlich zum Verwechseln ähnlich. Kein Zufall – denn das Model setzte in den vergangenen Jahren alle Hebel in Bewegung, um ihrem großen Vorbild immer ähnlicher zu sehen. Für ihren großen Traum legte sie sich sogar regelmäßig unters Messer. Über 600.000 Fans folgten der Influencerin zuletzt auf ihrem Selbstoptimierungsprozess auf Instagram und konnten dabei zusehen, wie Christina immer mehr zu Kim wurde. Doch nun gibt es traurige Nachrichten auf ihrem Account. Die Influencerin ist im Alter von 34 Jahren verstorben. Das gab ihre Familie nun in einem emotionalen Posting bekannt.

Model starb an Herzstillstand

Christinas Familie steht derzeit unter Schock. „Mit tiefer Trauer und einem unermesslich schweren, gebrochenen Herzen müssen wir den erschütternden, unglücklichen und unerwarteten Tod unserer wunderschönen, geliebten Tochter und Schwester Christina Ashten Gourkani mitteilen“, schreibt die Familie in einer Mitteilung, die gleichzeitig auch als Aufruf dient, um Spenden für die Beerdigung der Influencerin zu sammeln.

Am frühen Morgen des 20. April habe die Familie einen Anruf eines Familienmitglieds erhalten, das ihr mitteilte, dass Christina im Sterben liege. „In den frühen Morgenstunden um ca. 4:31 Uhr am 20.4.2023 erhielt unsere Familie einen tragischen Anruf von einem Familienmitglied, das am anderen Ende der Leitung verzweifelt schrie und hysterisch weinte… Ashten liegt im Sterben… Ashten liegt im Sterben… Ein Anruf, der sofort unsere Welt erschütterte und unsere Familie für den Rest unseres Lebens verfolgen wird“, schreibt die Familie in dem Statement, das auf der Spenden-Website veröffentlicht wurde. Im Krankenhaus erfuhren ihre Angehörigen dann, dass sich ihr Gesundheitszustand nach einem Herzstillstand immer weiter verschlechtert habe.

Tod wird untersucht

Die genauen Umstände ihres Todes sind allerdings nicht bekannt. Ihr plötzlicher und tragischer Tod werde derzeit als Tötungsdelikt im Zusammenhang mit einem medizinischen Eingriff untersucht. „Zum Schutz der Privatsphäre von Christina Ashten, unserer Familie und der Untersuchung werden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details preisgegeben“, so die Angehörigen weiters. Laut britischer Daily Mail soll es sich bei dem Eingriff um eine Schönheitsoperation gehandelt haben.