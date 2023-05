Nach dem Muttertag ist vor dem Vatertag! Deshalb ist es höchste Zeit, dass wir uns Gedanken darüber machen, womit wir unsere Papis in diesem Jahr überraschen. Wir haben hier ein paar Ideen für euch gesammelt und zeigen euch, worüber sich eure Väter bestimmt freuen werden.

Viel Freude beim Durchstöbern!

1. Parfum

Mit einem neuen Duft kann man eigentlich nichts falsch machen! Die Limited Edition von Boss Bottled Pacific ist belebend, erfrischend und die perfekte Begleitung für den Sommer. Für das neue Eau de Toilette wurde sogar der Flakon neu interpretiert – inspiriert vom glitzernden, azurblauen Wasser des Meeres, präsentiert sich der Flakon in einer semitransparenten, blauen Lackierung. 80 ml gibt’s um ca. 80 Euro im Handel sowie online.

2. Smoothie Maker

Um unseren Papas zum Vatertag ganz viel Energie zu schenken, sind kleine Kraftpakete die perfekte Geschenkidee. Starke Motoren und spezielle Extraktionsklinge von nutribullet-Produkten, machen aus Obst- und Gemüsekombinationen regelrechte Vitaminbomben. Der 900 Watt starke nutribullet Pro Smoothie Maker kommt mit sieben Zusatzteilen und praktischem To-Go-Becher. Erhältlich hier, für ca. 130 Euro.

3. Sonnenbrille

Für den Sommer gerüstet: Bei sehen!wutscher gibt’s ab sofort die neue Sonnenbrillen-Kollektion von Fußball-Star David Beckham. Egal, ob coole Statement Pieces oder Klassiker in britischer Eleganz, die Designs vereinen Ästhetik und Handwerkskunst. Erhältlich online und in den Wutscher-Filialen, um 258 Euro.

4. Anti-Aging-Creme

Auch unsere Papis wollen seidenglatte Haut haben. Warum also nicht auch mit Anti-Aging-Pflegeprodukten starten? Juvena hat die perfekte Auswahl für anspruchsvolle Männerhaut. Etwa die Global Anti-Age Cream, die nicht nur die Energieversorgung der Haut aktiviert, sondern zusätzlich auch den Feuchtigkeitsgehalt verbessert und glättend wirkt. Erhältlich im Handel für ca. 46 Euro.

5. Schnaps Set

Wie wäre es mit ein paar Verdauungs-Spirituosen? Im Concept-Store Select, im goldenen Quartier in Wien, werdet ihr bestimmt fündig. Stöbert einfach durch die Selektion der „Spirit Lover“ und greift zu dem, was eure Väter am meisten ansprechen wird. Von Edel-Rum bis zu feinsten Bränden, Whiskey, Champagner und Bar-Zubehör ist dort wirklich alles vertreten.

6. Foto Tasse

Erinnerungen schaffen ist die eine schöne Sache, doch die andere besteht darin, diese Momente auch zu sehen. Ein Foto-Geschenk von Cewe ist daher eine tolle Möglichkeit, um allen Dads da draußen zu zeigen, wie sehr man die gemeinsame Zeit schätzen kann. Eine Emaille-Tasse mit personalisiertem Aufdruck kann ab ca. 15 Euro bestellt werden.

7. Dusch- und Badeset

Ein erfrischendes Pflege-Set, passend zum Vatertag, hat Lush im Programm! „Into the Wild“ heißt die Geschenksbox, die mit drei Bestsellern („Lakes Badebombe“, „Cosmetic Lad Feuchtigkeiscreme“, „Ocean Salt Gesichts- und Körperpeeling) und einem Limited-Edition-Duschgel („Fresh As“) in Reisegröße kommt. Gib’t online und in allen Lush-Stores, um ca. 37 Euro.

8. Drehspießkorb für den Griller

Die Grillsaison ist eröffnet! Wenn eure Väter insgeheime Grillmeister sind, dann wäre Weber ein heißer Tipp für euch. Etwa der Drehspießkorb für den (Weber-)Grill, der dafür sorgt, dass die Grillage so saftig und köstlich wie möglich wird. Egal ob Fleisch, Gemüse oder sogar Popcorn – einfach mal ausprobieren. Zu kaufen gibt es das Griller-Zubehör im ausgewählten Handel oder online, um 75 Euro.