Als letzter Sommermonat steht der August eigentlich noch für viel Spaß und Entspannung. Doch für drei Sternzeichen wird er auch ziemlich anstrengend. Denn sie sind mit einer Beziehungskrise konfrontiert.

Das kann aber auch etwas Gutes bedeuten.

Widder

Beziehungen sind nicht immer von romantischer Natur – und genauso sieht das auch bei Beziehungskrisen aus. Das müssen die Widder in den kommenden Wochen auf schmerzliche Art und Weise lernen. Denn bei ihnen droht eine Freundschaft in die Brüche zu gehen. Eine Freundschaft, die schon lange nicht mehr so ist wie früher, die den Widdern aber dennoch sehr viel bedeutet. Es lohnt sich also doch, um diese Beziehung zu kämpfen. Denn eine so lange Freundschaft sollte man nicht einfach so aufgeben!

Skorpion

Für die Skorpione gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die Schlechte: eine Trennung in den kommenden Wochen ist ziemlich wahrscheinlich. Die Gute: für die Skorpione kann das sehr positive Effekte haben. Denn schon länger haben sie insgeheim das Gefühl, dass ihr Gegenüber verhindert, dass sie sich vollkommen entfalten können. Stattdessen spüren sie schon eine Zeit lang, dass sie noch so viel mehr erleben wollen und in ihnen noch viel mehr Potenzial steckt. Und dafür haben sie nach der Trennung die Möglichkeit!

Zwillinge

Für die Zwillinge könnte der August eine einzige Achterbahn der Gefühle werden. Denn insbesondere die Mai-Zwillinge zweifeln in den kommenden Wochen immer wieder an ihrem gesamten Leben und den Entscheidungen, die sie zuletzt getroffen haben. Eine Frage, die dabei immer wieder aufkommt: Sind sie wirklich in einer glücklichen Beziehung oder wollen sie insgeheim nur vergeben sein? Höchste Zeit, sich darüber klar zu werden. Aber liebe Zwillinge: ihr müsst nichts überstürzen. Nicht jede Beziehungskrise muss gleich in einer Trennung enden! Auch ein offenes Gespräch kann viel bewirken.