Manchmal kommt es vor, dass man sich auseinanderlebt und eigentlich nicht mehr wirklich eine Beziehung führt. Dann steht die Trennung in der Regel kurz bevor. Aber schon vorher gibt es ein paar Anzeichen dafür, dass ihr innerlich schon mit eurem Partner oder eurer Partnerin Schluss gemacht habt.

Daran erkennt ihr, dass ihr eigentlich schon mit der Partnerschaft abgeschlossen habt.

Vier Anzeichen, dass ihr innerlich schon Schluss gemacht habt

Diese kleinen Hinweise können auf einen inneren Schlussstrich hindeuten.

1. Keine Zeit mehr miteinander

Eigentlich möchte man in einer Beziehung immer ein bisschen Zeit für Zweisamkeit haben. Doch spürt ihr ein solches Bedürfnis nicht mehr und unternehmt alles nur noch allein, dann seid ihr womöglich einen Schritt näher am Beziehungs-Aus als euch in dem Moment bewusst ist.

2. Einsamkeit

Fühlt ihr euch zunehmend allein und habt aber auch nicht mehr das Bedürfnis euch eurem Partner oder eurer Partnerin anzuvertrauen? Dann sollten eure Alarmglocken auf jeden Fall schrillen. Denn welchen Sinn hat es, wenn ihr eurem Partner oder eurer Partnerin nichts mehr anvertrauen könnt und auch nicht wollt.

3. Emotionale Distanz

Emotionale Distanz bedeutet nicht, dass ihr nur negative Gefühle in eurer Beziehung habt. Es bedeutet viel mehr, dass ihr eurem Partner oder eurer Partnerin weder positive noch negative Gefühle entgegenbringt. Es ist schlichtweg egal, wie es ihm oder ihr geht. Noch nicht einmal mehr auf Konflikte geht ihr ein – wie lang der letzte Streit her ist, könnt ihr auch nicht mehr sagen.

4. Resignation

Ihr habt inzwischen noch nicht einmal mehr die Hoffnung, dass es etwas bringen würde, um die Partnerschaft zu kämpfen. Eigentlich ist euch inzwischen jede Anstrengung zu viel. Denn ihr glaubt nicht, dass die Beziehung zu retten ist, deshalb reagiert ihr eigentlich nur mehr schulterzuckend und resigniert, wenn ihr von Freunden nach eurer Beziehung gefragt werdet. Spätestens an dieser Stelle solltet ihr aber nicht mehr länger warten und es endlich hinter euch bringen – auch wenn es schwer ist.