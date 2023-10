Nicht mehr lange, dann erscheint die erste Autobiografie von Britney Spears. Jetzt verkündet die Sängerin in einem neuen Instagram-Post, dass sie bereits an einem zweiten Teil arbeitet.

Und Fans vermuten, dass ihr nächstes Buch von der medienwirksamen Trennung von ihrem Ex-Mann Sam Asghari handeln wird.

Britney Spears arbeitet an weiterem Buch

Darauf haben Fans schon lange gewartet: Britney Spears veröffentlicht am 24. Oktober ihre ersten Memoiren mit dem Titel „The Woman in Me“ und räumt dann nicht nur mit allen Vorurteilen und Gerüchten auf, sondern erobert sich dadurch endlich die narrative Kontrolle ihres Lebens zurück. Doch mit einem Buch ist offenbar nicht Schluss: Noch bevor wir nun endgültig Britneys Sicht zu lesen bekommen, verrät die Sängerin nun, dass sie sogar schon an einem zweiten Teil arbeitet.

In einem neuen Clip auf Instagram sind mehrere Snippets von ihrem letzten Urlaub zu sehen. Offenbar feierte die 41-Jährige mit Freunden an Bord eines Privatjets. In einigen Aufnahmen ist sie dann auf einem Pferd zu sehen. Auf Instagram teast die Pop-Ikone, die sich inzwischen Maria River Red nennt, die Book-News mit den Worten: „Reiten und Schreiben! Alles, was ich im Moment mache. Der zweite Band kommt nach dem ersten!“ Dazu setzt die 41-Jährige noch den Hashtag #thewomaninme. Und damit ist die Sensation perfekt! Wir dürfen uns also auf noch mehr ehrliche Worte von der „Gimme More“-Interpretin einstellen.

Rechnet Britney im zweiten Teil mit Ex Sam Asghari ab?

Wovon Britneys neues Buch handeln wird, steht natürlich noch nicht fest. Doch es ist anzunehmen, dass ihre Trennung von Sam Asghari eine große Rolle spielen wird. Nachdem bereits seit Anfang des Jahres immer wieder Gerüchte über eine Ehekrise die Runde machten, gab das Paar dann im August die endgültige Trennung bekannt. Sam und Britney waren rund sechs Jahren zusammen. Erst ein Jahr zuvor gaben sich die zwei in einer spektakulären Hochzeit in Anwesenheit von unzähligen Promikolleg:innen das Ja-Wort.

Mit Verkündung der Trennung folgte eine bizarre Headline nach der anderen. In einigen Berichten hieß es, Britney soll ihren Ex betrogen haben. In anderen wiederum war zu lesen, dass Sam fremdgegangen sein soll. Genauere Details zu ihrer Trennung haben bislang aber weder das Model noch die Sängerin bekannt gegeben. Umso spannender dürfte nun also der zweite Teil von Britneys Memoiren sein. Was und wie viel die Sängerin in ihrer ersten Autobiografie über Sam zu sagen hat, erfahren wir dann bald.