Wenn man den ganzen Tag aufgrund von Selbstisolation zuhause bleibt, kann einem manchmal auch langweilig werden. Damit ihr aber auch das unbeschadet überbrücken könnt, haben wir für euch die 5 besten Podcasts rausgesucht, die euch garantiert den Tag versüßen.

Eine Stimme, die mit einem in Dauerschleife redet, zum Lachen bringt und manchmal auch genau das sagt, was man hören will? Keine nervigen Songs oder gar Werbung? Wir präsentieren: Podcasts! Eine super Ablenkung in Zeiten wie diesen…

1. Fest und Flauschig

Wenn ein Satiriker und ein Comedian im selben Raum sind und ein Gespräch aufzeichnen, dann kann das nur heiter werden. Die Spitze Zunge von Jan Böhmermann, gemischt mit dem hyperaktiven Olli Schulz, verspricht Ablenkung pur. Gesprochen wird im Podcast Fest und Flauschig über so ziemlich jedes denkbare Gesellschaftsthema. Seit dem 18.03.2020 wollen die beiden sogar jeden Tag eine neue Folge rausbringen, um die Menschen, die sich in Corona-Quarantäne befinden, ein bisschen aufzuheitern.

2. Buchingers Tagebuch

Kabarettist, Autor und Youtuber Michael Buchinger versorgt seine Fans einmal pro Woche mit einem Podcast aus seinem Leben. Auf humorvolle Art teilt er uns mit, was ihn derzeit beschäftigt, an welchem mysteriösen Fall er gerade dran ist und was ihn besonders an uns Menschen nervt. Absolut relatable und unfassbar lustig! Buchingers Tagebuch lässt uns an eine Zeit zurückdenken, in der wir selbst noch jedes Detail unseres Lebens festgehalten haben…

3. Baywatch Berlin

Fans der Fernsehshow Late Night Berlin kommen beim dazugehörigen Podcast Baywatch Berlin voll auf ihre Kosten. Moderator Klaas Heufer-Umlauf spricht mit seinem Produzenten und Co-Host Jakob Lundt und Redakteur Thomas Schmitt über Themen, die die Welt gerade beschäftigen. Ab und zu schleichen sich ein paar kurze Ausraster mitein, die das Podcast-Publikum zum Lachen bringen. Als Bonus gibt es in der jeder Folge auch ein paar Backstage-Infos zu sämtlichen Shows in denen Klaas bereits zu sehen war.

4. Muss das sein?

Die beiden Youtuber Mirellativegal und FloVloggt haben ihren eigenen Podcast gestartet. In Muss das sein? sprechen sie über sämtliche Themen, die unsere Generation gerade beschäftigt. Von Krisen über Zukunftspläne und aktuellen Geschehnissen ist alles mit dabei. Die beiden sprechen dabei meistens von ihren eigenen Erfahrungen und geben ihren Hörern auch hilfreiche Tipps und spannende Lifehacks.

5. The Breakfast Club

Wer mehr auf den US-Style steht, dem wird The Breakfast Club gefallen. In dem Fall meinen wir aber nicht den Kultfilm aus den 80ern, sondern den Kult-Podcast von DJ Envy und den beiden amerikansichen Radio-Legenden Angela Yee und Charlamagne Tha God. Mehrmals pro Woche erscheint eine neue Folge, in dene sich die drei über lustige, manchmal aber auch über ernstere Themen der Gesellschaft unterhalten.

Alle fünf Podcasts können via Spotify gestreamt werden!