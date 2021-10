Gemeinsam mit seiner Familie startet Jimi Blue Ochsenknecht seine eigene Reality-Show “Diese Ochsenknechts”. Jetzt erzählt er, dass er darin auch intime und bisher private Fragen besprechen will.

Auch seine Geldprobleme sollen thematisiert werden.

Jimi Blue Ochsenknecht will Einblicke in Privatleben geben

“Die letzten Jahre – vor allem das letzte Jahr – war für mich privat, aber auch beruflich sehr turbulent mit vielen Tiefen. Schlussendlich aber auch mit sehr vielen Höhen, zum Beispiel die Geburt meiner Tochter”, erzählt Jimi Blue Ochsenknecht in einem Instagram-Video. Darin bewirbt er seine neue Reality-Show “Diese Ochsenknechts”. Diese soll – ähnlich wie amerikanische Serienhits wie “Keeping up with the Kardashians” – den Alltag der deutschen Promi-Familie zeigen. Mit dabei sind Mutter Natascha, die Kinder Jimi Blue, Wilson und Cheyenne sowie Cheyennes Freund.

“Diese Ochsenknechts” soll auch intime Einblicke in das Leben der Familie geben. Und auch Jimi möchte einige Themen besprechen, zu denen er sich bisher nicht äußern wollte. “Ich werde über Themen sprechen, über die ich öffentlich sonst nie geredet habe, weil mir das einfach unangenehm war. Wie zum Beispiel die Geldprobleme, die ich hatte.”

Jimi verspricht, dass die neue Serie von seiner Seite aus “super ehrlich” sein wird. Auch tiefe Einblicke in sein aktuelles Privatleben sollen Teil der Show sein. “Es wird auf jeden Fall gut, ehrlich und lustig”, betont er in dem Werbevideo.

Yeliz Koc distanziert sich von Reality-Show

Ob das Beziehungsdrama mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc sowie die Geburt der gemeinsamen Tochter ebenfalls Teil der Serie sind, verrät Jimi nicht. Bereits in der Vergangenheit stellte Yeliz jedoch klar, dass sie nicht Teil der Serie sein werde. In einem Instagram-Post betonte sie nach Bekanntwerden der Serien-News: “Ich habe mich von der Familien Show distanziert und aus eigenem Willen gegen eine Teilnahme entschieden. Ich werde kein Teil davon sein. Weil es einfach nur fake wäre.”

Dass sie und der Rosenkrieg zwischen ihr und Jimi Blue dennoch eines der Aushängeschilder der Show sind, ärgert die 27-Jährige. Denn eigentlich wollte sie vermeiden, dass ihr Name dafür benutzt wird, um die Show zu promoten. Bisher hat sich Jimi noch nicht geäußert, inwieweit seine Beziehung zu Yeliz tatsächlich Teil der Show sein wird.

In einer Instagram-Story äußerte er sich aber zu Yeliz’ Anschuldigungen und schrieb: “Unsere Probleme sind unsere Probleme. Nicht die deiner Follower und der Medien.” Bleibt also abzuwarten, inwiefern er die gemeinsamen Probleme letztlich thematisiert.