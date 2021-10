Der “Squid Game“-Hype hat jetzt offiziell auch Hollywood erreicht! Denn in einer neuen Ausgabe der Satire-Show “SNL” sind Schauspieler Rami Malek und Comedian Pete Davidson einfach mal zu einer Runde des explosiven Kinderspiels angetreten.

Doch die beiden haben ihre eigene Version daraus gemacht: Ein Musical!

Rami Malek nimmt an “Squid Game” teil

“Squid Game” ist offiziell die erfolgreichste Netflix-Serie der Welt. In weniger als einem Monat haben 111 Millionen Nutzerinnen und Nutzer den erfolgreiche K-Thriller gesehen – nur um ein paar Zahlen zu nennen. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis “SNL”, die wohl bekannteste Satire-Show in den USA, dieses Thema aufgreift und ihr eigenes Ding draus macht.

Und das haben sie auch getan! Oscarpreisträger Rami Malek und Comedian Pete Davidson haben die grausamen Kinderspiele zusammen absolviert. Jedoch in Form eines Musicals. Im Country-Style. Jap, richtig gelesen!

“Squid Game – Das Musical”

Alles beginnt im wildromantischen US-Cowboy-Style: Pete Davidson sitzt mit seinem Cowboyhut auf seinem Pick-up-Truck, auf dem überall Heu verstreut ist. Er singt und beklagt sich darüber, dass er nur sehr wenig Geld hat. Dann sieht man auch Cowboy-Kollege Rami Malek, der so pleite ist, dass er sogar seinen Hund verkaufen musste. Um ihren Geldnöten ein Ende zu setzen, bleibt den beiden nur eines übrig: Sie müssen am “Squid Game” teilnehmen.

Und schon stellen sie sich in ihren blau-grünen Overalls in einer Reihe an, während sie sich ihre Essensration holen. Sie singen über Nummern, seltsame Karten und bewaffnete Menschen, die Playstation-Symbole im Gesicht tragen. Oh, und natürlich spielen sie “Rotes Licht, Grünes Licht”, nehmen an der Dalgona-Challenge teil und begeben sich auf die gefährliche Brücke mit den Glasplatten.

Fans feiern die Aktion! Auf YouTube hat das Video bereits nach weniger als 24 Stunden über zwei Millionen Aufrufe. Den Userinnen und Usern gefällt aber nicht nur die Umsetzung, sie finden auch den Song wirklich toll! “Er geht wirklich ins Ohr“, schreibt etwa ein Nutzer.

Das sind Song-Lyrics

Und wer mit dem stimmungsvollen Country-Song mitsingen möchte, kann einfach den Text auswendig lernen 😉

Don’t got a lot of money/Drive a rusted-out Chevy.

I just got laid off/Bar tab ain’t paid off.

My ex-wife hates me/Even had to sell my puppy.

Yes, I’m broke and it’s a damn shame/I guess I gotta play the Squid Game.

Yes, I gotta play the Squid Game.

My only option is the Squid Game.

Have a number, not a real name.

‘Cause I’m playing in the Squid Game.

Weird cards/Pink guards locked us in a big room.

They got symbols on their faces like the ones on Play Stations

And the main guy looks like Doctor Doom.

Bunk beds/new friends/piggy bank up in the sky.

There’s a robot girl who caught me running,

Better duck behind the nearest guy.

Yelling at me in Korean and nothing is translated.

Broke my cookie and I got eliminated.

Got a crazy girlfriend and I think she might stab me.

After I was dead they took my eyeball and my kidney.

That’s what happens in the Squid Game.

People die it’s a–

That’s the way you play the Squi–

That’s what happens in the Squid Game.

45 billion won/That’s a whole lotta money.

At least I think it is/I’m confused by the currency.

Anyway, I’m on a glass bridge/And I think I’m gonna win.

Hey, look, it’s my friend Pete/And you go bye-bye now.

Hey, I just won the Squid Game.

Killed all my friends in the Squid Game.

My body is completely maimed.

Why the hell I play the Squid Game?

So I went back to my hometown/Got a cool red haircut.

Gonna live my life better now/I’ve grown in so many ways.

Then one day I got bored and I took all my money and I bet it on the Jets.

Going back to the Squid Game.

I’m terrible with money.

The guards think it’s pretty funny,

That I’m back in the Squid Game.