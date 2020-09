Laut einer Studie im Labor Spiez in der Schweiz soll das Naturheilmittel Echinaforce Coronaviren töten. Das Mittel könnte laut den Forschern zur Vorbeugung verwendet werden.

Ob das Mittel auch beim Menschen wirkt, ist noch nicht bekannt. Die Ergebnisse der Studie veröffentlichten die Forscher nun in der Fachzeitschrift Virology Journal.

Echinaforce tötet Coronaviren

Das Labor Spiez in der Schweiz schreibt dem Naturheilmittel Echinaforce eine heilende Wirkung bei Corona zu. Denn im Rahmen einer Studie des Pflanzenheilmittels des Thurgauer Unternehmens A. Vogel konnte nachgewiesen werden, dass das Mittel Coronaviren tötet. Forscher testeten den Wirkstoff an künstlichem, menschlichen Gewebe aus den oberen Atemwegen in Petrischalen. Dabei stellte man fest, dass der in dem Naturheilmittel enthaltene Wirkstoff Echinacea Coronaviren tötet. Außerdem soll es auch gegen andere Coronaviren wie Sars und Mers wirken.

Echinaforce ist ein pflanzliches Mittel in Tropfen- oder Tablettenform, das aus Extrakten des sogenannten Roten Sonnenhuts hergestellt wird. Es soll Abwehrkräfte stärken und vor allem bei Erkältungen helfen.

Wirkung bei Menschen unbekannt

Ob das Mittel nun auch tatsächlich bei Menschen gegen Corona wirkt, ist derzeit noch nicht klar. Denn die Ergebnisse habe man bislang nur durch Tests in einem künstlichen System erhalten. Der nächste Schritt wäre nun also das Naturheilmittel an Menschen mit Covid-19 zu untersuchen. Sollte tatsächlich eine Wirkung nachgewiesen werden, wäre das von großem Vorteil, da das Medikament bereits am Markt zugelassen ist. Eine Studie an Menschen müsste allerdings bis zu zehntausend Teilnehmer umfassen. In der Schweiz ist das Virus für eine derart groß angelegte Studie derzeit jedoch zu wenig verbreitet.

Zum jetzigen Zeitpunkt könne man das Mittel aufgrund seiner antiviralen Wirkung also nur als Prophylaxe, also zur Verbeugung einnehmen. Das Medikament als Heilmittel bei einer Corona-Erkrankung einzusetzen wäre jedoch fahrlässig, so Experten.