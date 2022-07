Auf ihrem „Bad Boss Moms“-Podcast versorgt Yeliz Koc ihre Fans regelmäßig mit Geschichten aus ihrem Leben. In ihrer letzten Folge spricht die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin über ihre Beziehung mit „Bachelor in Paradise“-Kandidat Johannes Haller. Der soll sie offenbar direkt am Anfang ihrer Beziehung betrogen haben.

Die On-Off-Beziehung des Paares endete 2020.

Yeliz Koc erzählt: Johannes Haller hat sie betrogen

Wie Yeliz Koc jetzt in ihrer aktuellsten Folge ihres „Bad Moms“-Podcast erzählt, stand die Beziehung zwischen ihr und Johannes Haller von Anfang an unter keinem guten Stern. Denn der soll, wie sie ihrer „Bachelor“-Kollegin Samira Klampfl in der Folge erzählt, schon direkt am Anfang ihrer Beziehung fremdgegangen sein. Als die beiden kurz nach den Dreharbeiten für „Bachelor in Paradise“ ihren ersten Liebesurlaub in Spanien antreten wollten, kam die 28-Jährige ein paar Tage später nach. Sie war nämlich nochmal für fünf Tage nach Hause geflogen, um ihre Koffer umzupacken. Doch Johannes soll in dieser Zeit nicht untätig gewesen sein und mächtig die Sau rausgelassen haben, wie Yeliz nun verrät.

Als sie nach Spanien zurückkehrte, musste sie nämlich eine traurige Entdeckung machen. „Als ich wiederkam, hatte ich eine Freundin dabei und wir wollten mit seinem Handy Fotos machen, weil er ein besseres iPhone hatte – dann habe ich auf seinem Handy aber gesehen, dass er mich betrogen hat in den fünf Tagen, wo ich weg war“, schildert Yeliz. Auf seinem Handy sollen sich Fotos und Videos befunden haben, die den 34-Jährigen mit anderen Frauen auf einem Boot zeigen. „Da waren Videos und Fotos, wo er da mit Frauen auf einem Boot ist, wie die sich küssen und so was“, so Yeliz.

Damals war sie zwar schockiert, doch wollte die Beziehung allerdings nicht sofort wieder beenden. Schließlich waren die beiden noch ganz am Anfang. „So doof wie man ist, habe ich ihm das verziehen: ‚Ist ja gerade frisch am Anfang'“, habe sie sich damals eingeredet. Heute würde sie jedoch sofort einen Schlussstrich ziehen, fügte sie dem noch hinzu. „Dann sollte man direkt schon weglaufen.“

Johannes Haller ist inzwischen verheiratet

Yeliz Koc und Johannes Haller haben sich bei „Bachelor in Paradise“ im Jahr 2018 kennengelernt. Immer wieder kriselte es zwischen den beiden, weshalb sie sich mehrmals trennten. Ihr endgültiges Liebes-Aus gab das Paar dann 2020 bekannt. Was folgte, war ein Rosenkrieg auf Social Media.

Inzwischen ist Johannes Haller mit der ehemaligen Bachelorette Jessica Haller (früher Paszka) verheiratet. Und im Mai letzten Jahres kam ihre gemeinsame Tochter Hailey-Su zur Welt. Auch Yeliz hat ein Kind mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht.