Jennifer Lopez zeigt sich so offen wie nie, wenn es um ihr Liebesglück mit Ben Affleck geht. In einem ihrer Fan-Newsletter hat sie jetzt sogar verraten, mit welchem Valentinsgeschenk ihr Liebster sie überrascht hat.

„Es brachte mein Herz zum Schmelzen“, so die verliebte Künstlerin.

Emotionales Valentinsgeschenk von Ben Affleck

Der 14. Februar ist wohl einer der höchsten Feiertage für alle Frisch-Verliebten. Und dazu zählen „Bennifer“ definitiv noch immer. Immerhin lassen die beiden Turteltäubchen auch keine Gelegenheit aus, ihre Zuneigung füreinander in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Überhaupt scheint Jennifer Lopez in letzter Zeit sehr offen über ihr Liebesleben mit Ben Affleck zu sprechen.

Daher verrät sie auch, mit welchem Valentinsgeschenk ihr Liebster sie schon vorab überrascht hat. In ihrem Fan-Newsletter OnTheJLo erzählt die Künstlerin, dass Ben ein personalisiertes Musikvideo zu ihrem neuen Song „On My May“ für sie erstellt hat. In dem fast vierminütigen Clip seien verschiedene Aufnahmen des Paares zu sehen – auch ein paar aus ihrer ersten Beziehung, die von 2002 bis 2004 ging.

Beim Ansehen wurde die „Marry Me“-Darstellerin total emotional, wie sie schreibt. „Als ich es mir ansah, musste ich über die Reise der wahren Liebe nachdenken, ihre unerwarteten Wendungen, und dass sie, wenn sie echt ist, tatsächlich ewig dauern kann“, so Lopez. „Das hat mein Herz ernsthaft zum Schmelzen gebracht.“ Die Schauspielerin und Sängerin schwärmte ihren Fans auch vor, dass das Video für sie „sehr besonders und persönlich“ sei.

Neuer Film mit Owen Wilson

Mit dem Einblick in das romantische Beziehungsleben zwischen ihr und Freund Ben Affleck, will JLo wohl auf ihren neuen Film „Marry Me“ aufmerksam machen. In der romantischen Komödie ist Jennifer Lopez gemeinsam mit Owen Wilson („The French Dispatch“) zu sehen. Darin spielt sie einen erfolgreichen Popstar, der live im TV heiraten soll. Wilson schlüpft in die Rolle von Charlie, einem geschiedenen Familienvater, der zufällig an dem Mega-Event teilnimmt.

Doch kurz vor dem großen Moment erfährt Kat (Jennifer Lopez), dass ihr Verlobter Bastian (Maluma) eine Affäre hat. Eine Ehe mit Bastian ist keine Option mehr. Aber da sie alle schon versammelt sind und sich der Mega-Star vor einem Live-Publikum nicht die Blöße geben will, beschließt Kat, Charlie zu heiraten, der prompt zustimmt. Das ist auch der Beginn einer turbulenten Liebesgeschichte, die nicht nur für die Presse ein gefundenes Fressen ist.

Der Film läuft bereits in den deutschsprachigen Kinos!

Werdet ihr euch den Film anschauen? Klar! Eher nicht…

Quiz Maker – powered by Riddle