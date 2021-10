Ein Modetrend kostete die 25-jährige Sam aus North Carolina in den USA fast ihr Leben. Wegen einer zu engen High-Waist-Jeansshorts landete die TikTokerin auf der Intensivstation. Jetzt warnt sie öffentlich vor diesem Fashiontrend.

Die ultrakurze Hose hat bei der jungen Frau zu einer Blutvergiftung geführt.

TikTokerin warnt vor zu engen Shorts

“Enge Shorts sind OUT” – Die 25-jährige Sam aus dem US-Bundesstaat North Carolina warnt ihre TikTok-Community vor kurzen Hosen, nachdem sie eine besonders schmerzhafte Erfahrung machen musste. Eigentlich wollte sie damals nur ihre Shopping-Ausbeute bei einem Date ausführen, wie Sam auf TikTok schildert. Doch irgendwann rutschte ihre Unterhose durch die enge High-Waist-Jeans zwischen ihre Po-Backen. So verharrte die junge Frau ganze acht Stunden bei einem Date. Mit lebensbedrohlichen Folgen!

Zu Hause angekommen entdeckte sie eine riesige Beule zwischen den Pobacken. “Der Schmerz war an einer Stelle isoliert und es fühlte sich pochend und stechend an”, berichtet sie im Gespräch mit “Buzzfeed”.

Die Folgen: Bakterielle Entzündung mit Blutvergiftung

Die Stelle wurde in den folgenden Tagen so wund und schmerzhaft, dass ihre Mutter sie zum Arzt brachte. Dieser stellte dann fest, dass die enge Hose eine schwere bakterielle Hautinfektion verursacht hatte, nämlich Zellulitis (nicht zu verwechseln mit Cellulite). Der Arzt verschrieb ihr Antibiotika, aber das beendete Sams Albtraum nicht. Die 25-Jährige fühlte sich trotz der Medikamente elend und krank. Was dann folgen sollte, hätte sich die junge Amerikanerin wohl gerne erspart: Diagnose Blutvergiftung. Drei Tage Intensivstation, sie schwebte sogar in Lebensgefahr. “Ich zitterte, war sehr atemlos, konnte nicht gehen und hatte extreme Gliederschmerzen.” Die Ärzte erwogen, das geschädigte Gewebe an ihrem Gesäß zu entfernen. Zu ihrem Glück kam es nicht zu der OP. Die 25-Jährige musste lediglich noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben.

Immerhin hatte die damalige Verabredung für Sam auch positive Folgen: Bis zum heutigen Tag ist die junge Frau mit ihrem Date zusammen. Ob die 25-Jährige in Zukunft ihrer Gesundheit zuliebe auf legere Klamotten zurückgreift, hat sie jedoch nicht verraten. Man kann aber davon ausgehen!