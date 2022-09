Nach dem Tod von Queen Elizabeth II stand auch die Netflix-Serie „The Crown“ wieder im Fokus des Streaming-Publikums. Die lang ersehnte fünfte Staffel soll jetzt sogar schon 2022 erscheinen.

Denn Netflix hat jetzt das offizielle Startdatum bekanntgegeben.

„The Crown“: Staffel fünf erscheint im November 2022

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II Anfang September schoss „The Crown“ in den Netflix-Charts wieder nach oben. Medienberichten zufolge stiegen die Zuschauerzahlen nach Bekanntwerden des Todes ordentlich an. So verzeichnete das Datenanalyseunternehmen Whip Media am ersten Wochenende danach (Freitag bis Sonntag) etwa einen Anstieg um mehr als 800 Prozent.

Aus Respekt vor der Königin gab der Streamingdienst an, die Dreharbeiten zur sechsten Staffel zu pausieren. An dem Erscheinen der fünften Staffel dürfte das jedoch kaum etwas geändert haben. Denn wie Netflix jetzt bekanntgibt, erscheint die Staffel bereits am 9. November 2022.

Dieser Star spielt Queen Elizabeth II

Inhaltlich wird es in der fünften Staffel übrigens um die 1990er-Jahre gehen; also jene Zeit, in der die Ehe zwischen Charles und Diana mehr und mehr in die Brüche geht und sich das Paar scheiden lässt. Angeblich soll Staffel fünf auch 1997 behandeln, also jenes Jahr, in dem Diana und ihr Lebensgefährte Dodi Fayed bei einem tragischen Autounfall ums Leben kommen. Eine Zeit, in der auch Queen Elizabeth II immer wieder stark in der Kritik stand und ihre Reaktionen auf Dianas Tod international beobachtet wurden.

Die Rolle der Queen übernimmt in der neuen Staffel übrigens Imelda Staunton, die viele als Dolores Umbridge aus den „Harry Potter“-Filmen kennen. Staunton ist damit nach Olivia Colman und Claire Foy schon die dritte Schauspielerin, die die Rolle der Queen für „The Crown“ übernimmt. An ihrer Seite ist Jonathan Pryce als Prinz Philip zu sehen. Elizabeth Debicki spielt in der neuen Staffel Diana; Dominic West übernimmt die Rolle des Charles.