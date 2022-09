Wenn man dem ersten Teaser-Trailer von „You“ glauben darf, sieht es nicht so aus, als würde sich Joe aka Will aka Penn Badgley bald zurückziehen und das Killer-Dasein hinter sich lassen. Doch ein paar Dinge ändern sich in der vierten Staffel dennoch.

Joe wechselt nämlich den Kontinent – und einmal mehr seinen Namen.

„You“: In Staffel vier bekommt Joe eine neue Identität

In der vierten Staffel „You“ erfindet sich Joe (Penn Badgley) einmal mehr ganz neu. Denn nachdem aus dem freundlichen Bibliothekar ein fancy Supermarkt-Mitarbeiter und dann ein Vorstadt-Vater wurde, gönnt sich der Serienmörder jetzt ein Upgrade auf der Karriereleiter.

Denn als Professor Jonathan Moore macht er jetzt Großbritannien unsicher. Wenn man bedenkt, wie viel Wissen und Literaturkenntnisse er in den vergangenen Staffeln preisgegeben hat, war dieser Schritt wohl nur eine Frage der Zeit. Ein Rätsel bleibt im neuen Teaser aber ungelöst: Warum denn eigentlich Großbritannien? Denn zuletzt sahen wir Joe in Paris – auf der Suche nach seiner neuen Liebe Marienne (die vor ihm geflohen ist).

Doch auch in London scheint Joe – mit neuem Namen, neuem Bart und alter Kappe – Anklang gefunden zu haben. Sein Image habe er nämlich „beachtlich optimiert“, verspricht er in dem ersten Teaser. „Das Leben in London hat mir erlaubt, die Vergangenheit zu begraben – wenn man so will“, sagt er. Ohje, na ob das so gut ist? Denn Joe betont auch, dass die „Tage nicht erwiderter Liebe und einseitigen Verlangens“ vorbei sind.

Neue Charaktere und neuer Freundeskreis

Ein Versprechen, das Fans der Serie wohl schon allzu oft gehört haben. Doch jetzt verspricht der Killer, sich als Professor auf „Studie und Lehre“ zu fokussieren. „Dabei bleiben Aktivitäten außerhalb des Lehrplans rein beruflich“. Ja klar, das glauben wir natürlich sofort (*Sarkasmus off*).

Denn der erste Teaser zur neuen Staffel präsentiert eine Menge neue Charaktere und einen Freundeskreis, in den sich der Serienmörder einmal mehr hineingeschlichen hat. Im Teaser vorgestellt werden unter anderem Nadia (Amy-Leigh Hickman) und Kate (Charlotte Ritchie), Joes potentielle neue Flammen?

„You“: Start der vierten Staffel steht fest

Auch sein neuer Kollege Rhys (Ed Speleers) und die neuen Freunde aus der scheinbaren High Society Phoebe (Tilly Keeper), Adam (Lukas Gage), Sophie (Niccy Lin), Simon (Aidan Cheng), Gemma (Eve Austin), Blessing (Ozioma Whenu) und Connie (Dario Coates) spielen offenbar eine große Rolle in Joes neuem Leben als Professor. Wenn man an die Freundeskreise der vergangenen Staffeln denkt, scheint der Teaser eines schon anzukündigen: aus dieser Runde wird nicht jeder überleben. Denn Joe sagt selbst: „Am Ende wird manch einer fallen – oder auch gestoßen, in den gesellschaftlichen Tod. Die Frage ist nur: von wem?“

Sieht also ganz so aus, als gäbe es für den Serienkiller wieder jede Menge zu tun. Aber mit Marienne (Tati Gabrielle) hat er wohl dennoch nicht abgeschlossen. Denn auch sie kommt im Teaser vor – als anhaltende Begierde des Serienmörders. Ob sie tatsächlich das nächste Opfer von Joe wird – oder der Spieß vielleicht umgedreht wird – erfahren Fans übrigens schon sehr bald. Denn der erste Teil von Staffel vier erscheint bereits am 10. Februar 2023 – Teil zwei folgt genau einen Monat später am 10. März.