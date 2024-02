Es kann schon mal vorkommen, dass das Beauty-Experiment mit dem Selbstbräuner schiefläuft und das Ergebnis am Ende fleckig oder die Haut orange wird. Die britische Schauspielerin Daisy May Cooper machte neulich ähnliche Erfahrungen mit einem einzigen Unterschied: Sie bekommt die Bräunungscreme plötzlich gar nicht mehr ab!

Die 37-Jährige benutzte einen Selbstbräuner, der 20 Jahre alt war.

Selbstbräuner-Experiment: gescheitert

Dass man das Ablaufdatum eines Selbstbräuners ernst nehmen sollte, musste die britische Schauspielerin Daisy May Cooper jetzt am eigenen Leib erfahren. Denn die erfolgreiche Komikerin bekommt die Farbe plötzlich nicht mehr ab. Ihren Beauty-Fail teilte sie kürzlich auf ihrem Instagram-Account und bittet die Community um Hilfe. Daisy benutzte eine 20 Jahre alte Bräunungscreme, die sie 2004 gekauft hatte. Eigentlich hatte sich die Schauspielerin nichts dabei gedacht, doch dann das erschreckende Ergebnis: Ihr Gesicht ist plötzlich stark verfärbt und wirkt unnatürlich braun. In einem geposteten Selfie zeigte sie ihr gescheitertes Selbstbräuner-Experiment und wendete sich dabei verzweifelt an ihre Instagram-Community. Denn: die Schauspielerin sucht DRINGEND nach Rat!

„Ich habe gestern Abend den Fehler gemacht, mich mit einem 2004 gekauften Selbstbräuner zu bräunen. Läuft Fake Tan ab!? Wie zum Teufel bekomme ich das weg??“, schrieb sie in ihrem geteilten Posting. Um ihren „Fehler“, wie sie ihn bezeichnet, wieder rückgängig zu machen, testete die Britin offenbar bereits mehrere Methoden aus. Davon erzählt sie in der Caption eines Instagram-Postings: „Kein Bräunungsentferner funktioniert und Zitronensaft klappt auch nicht“. Sogar Nagellackentferner soll Daisy verwendet haben, um ihren Fake-Tan loszuwerden, jedoch ohne Erfolg. „Das brennt einfach“, schildert sie den gescheiterten Versuch auf Social Media.

Geschirrspülmittel als Notlösung

Daisys Beauty-Fail begeistert das Netz – vor allem die Updates ihrer Versuche, die Bräune loszuwerden, fesseln ihre Follower. Und Daisys Not macht sie offenbar erfinderisch, denn die 37-Jährige versuchte es zuletzt sogar mit Spülmittel: „Ich habe einen Spülmaschinentab zu einer Paste zerdrückt und die Stirn damit geschrubbt. Jetzt wird es grün. Kommt das von dem Spülmaschinentab oder entwickelt sich der Selbstbräuner weiter?“, fragt sie verzweifelt in einem Posting inklusive Beweisfoto, das zeigt, dass ihr Versuch, die Farbe mit einer eigenen Peeling-Kreation abzubekommen, in die Hose ging. Denn: Auf ihrer Stirn entstand danach ein grüner Fleck …

Große Diskussion im Netz

Ein PR-Gag der Komikerin oder doch ein echter Beauty-Fail? Das ist wohl nicht ganz klar. So oder so sorgt die Story für jede Menge Lacher, wie unzählige Kommentare unter ihren Postings zeigen. „Verdammte Hölle, du siehst brandgeschädigt aus“, kommentierte eine Userin mit lachenden Emojis. Jemand anderes schreibt: „Ich bin fasziniert, was du dachtest, dass das Geschirrspüler-Tablett tun würde“; oder „Das ist die beste Netflix-Serie, die ich seit langem gesehen habe“, kommentierte eine andere Person amüsiert.

Neben den amüsierten Kommentaren unzähliger User:innen über den Beauty-Fail der Schauspielerin, steuern einige aber auch weitere Tipps und Tricks bei, die Daisy möglicherweise helfen könnten, die Farbe loszuwerden. So schwören die einen etwa auf den Effekt von Chlorwasser im Pool, andere raten der Britin wiederum dazu, sich ordentlich abzuschrubben oder Aromatherapieöle anzuwenden. Ob Daisy es gelingen wird, ihr Missglück wieder rückgängig zu machen? Wir verfolgen ihre Story auf alle Fälle weiterhin auf Instagram mit!