Vor manchen Menschen sollte man sich wirklich besser in Acht nehmen. Denn durch ihre sneaky Art schaffen sie es immer wieder, einen dazu zu bringen, etwas zu tun, das man eigentlich gar nicht möchte. Was ihnen das bringt? Das wissen sie selbst wohl am besten. Diese Eigenschaft könnte auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Welche drei Sternzeichen einen oft dazu verleiten, etwas Ungutes zu tun, lest ihr hier.

Zwilling

Wie sagt man so schön: Zwillinge haben zwei Gesichter. Diese Eigenschaft kommt bei diesem Sternzeichen oft zum Vorschein. Denn sie sind sehr geschickt darin, andere zu eher unguten Dingen zu verleiten. So müssen sie die „Drecksarbeit“ nicht erledigen und haben immer jemanden, auf den sie sich hinausreden können, wenn es mal brenzlig wird. Ihre Masche? Zuerst wickeln sie einen mit Komplimenten um den Finger, wenn das nichts hilft, reden sie einem einfach so lange ins Gewissen, bis man auf ihrer Seite ist und vielleicht auch Dinge tut, die einem widerstreben.

Löwe

Dem Löwen kann so schnell keiner widerstehen – und genau das weiß er auch. Daher nutzt er diesen Zug immer wieder aus und bezirzt sein Umfeld so lange, bis er bekommt, was er möchte. Das reicht von Kleinigkeiten bis zu wirklich großen Dingen, die nicht selten an der Moral der anderen kratzen. Und dennoch lassen sie sich meistens breit schlagen und folgen dem, was das charismatische Sternzeichen von ihnen möchte. Doch meistens verliert der Löwe schnell das Interesse daran und geht immer einen Schritt weiter, um auszutesten, WIE weit er tatsächlich gehen kann.

Waage

Nicht selten kommt es vor, dass Waagen jemanden so dermaßen manipulieren, dass die andere Person bereit dazu ist, einfach alles zu tun, was das Sternzeichen verlangt. Und das sind meistens Dinge, die nicht gerade gut sind. Damit boostern sie nicht nur ihr eigenes Ego, sondern stellen auch klar, dass sie eine Art Macht über andere haben. Das mag zwar eine Zeit lang gut gehen, doch irgendwann folgt das böse Erwachen und die Waage darf sich dann nicht wundern, wenn die eine oder andere Freundschaft dadurch in die Brüche geht.

Bitte mit einem Augenzwinkern verstehen 😉