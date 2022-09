Der 19. September wird wohl als einer der größten Trauertage der britischen Geschichte eingehen. Denn heute wird Königin Elizabeth II beigesetzt. Kurz vor der Trauerfeier veröffentlicht der Buckingham Palace jetzt ein bisher noch nie gesehenes Porträt der Königin.

Das Bild wurde anlässlich ihres Thron-Jubiläums aufgenommen.

Buckingham Palace veröffentlicht letztes Porträt der Queen

Vor dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II ist London im Ausnahmezustand. Denn in den vergangenen Tagen stellten sich unzählige Menschen stundenlang an, um ihrer Königin noch ein letztes Mal die Ehre zu erweisen. Das Begräbnis, das am heutigen 19. September stattfindet, ist bis ins kleinste Detail geplant. Eine Million Besucher:innen werden in London erwartet – 125 Kinos übertragen das Großereignis im ganzen Land live und international strahlen unzählige Sender die Beisetzung aus.

Einen Tag vor dem Staatsbegräbnis meldet sich jetzt der Buckingham Palace mit einem letzten Foto der verstorbenen Königin. Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt die Institution nämlich eines der letzten Fotos, das von der Queen aufgenommen wurde. Es handelt sich um das letzte offizielle Porträt der Queen, das im Mai 2022 anlässlich ihres 70-jährigen Thronjubiläums aufgenommen wurde.

Vier Monate vor ihrem Tod sieht man die Queen darauf mit einem breiten Lächeln in ihrem Zuhause. „Im Vorfeld des Staatsbegräbnisses Ihrer Majestät der Königin wurde ein neues Foto veröffentlicht“, schrieb die königliche Familie zu dem Bild. „Das Foto wurde anlässlich des Platin-Jubiläums Ihrer Majestät aufgenommen – der ersten britischen Monarchin, die diesen Meilenstein erreicht hat.“

Internationale Trauer vor der Beerdigung

Unter dem Post finden sich zahlreiche Beileidsbekundungen und Lobpreisungen für die Queen. Viele bedanken sich für die Arbeit, die Elizabeth II in den vergangenen Jahrzehnten geleistet hat, während andere betrauern, dass eine Institution Großbritanniens jetzt nicht länger da ist. „Nur wer mit gutem Beispiel vorangeht, ebnet den Weg zu einem Vermächtnis, das als Legende in die Geschichte eingeht – der Beitrag der Queen zum britischen Leben und zur Welt im Allgemeinen ist unermesslich“, schreibt etwa ein User. „Möge ihr himmlischer Friede uns Flügel der Hoffnung verleihen, um ihr unvergleichliches Vermächtnis weiterzuführen! Sie wird neuen Generationen das Wesen von Pflicht, Mitgefühl und Dankbarkeit lehren!“

Auch die Royals trauern öffentlich um ihre Königin, Mutter und Großmutter. In den vergangenen Tagen und Wochen bedankten sich die Familienmitglieder nicht nur für die internationale Trauer, sondern äußerten sich auch selbst zu dem Verlust. Besonders ergreifende Worte fanden zuletzt die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice – die Enkelinnen der Queen. In einem Instagram-Post wollten sich die beiden nämlich ganz persönlich von ihrer Großmutter verabschieden.

Royals verabschieden sich von ihrer „Grannie“

„Wir haben nicht viel in Worte fassen können, seit du uns alle verlassen hast. Es gab Tränen und Lachen, Schweigen und Plaudern, Umarmungen und Einsamkeit und einen kollektiven Verlust für dich, unsere geliebte Königin und unsere geliebte Grannie“, schreiben die beiden in dem Post. „Wie viele dachten wir, dass du für immer hier sein würdest. Und wir alle vermissen dich furchtbar. Du warst unsere Matriarchin, unsere Führerin, unsere liebevolle Hand auf unserem Rücken, die uns durch diese Welt geführt hat. Du hast uns so viel gelehrt und wir werden diese Lektionen und Erinnerungen für immer in Ehren halten.“ Anschließend bedanken sich die beiden bei ihrer Oma. Dafür, dass sie sie „zum Lachen gebracht“ hat und für die vielen Aktivitäten, die sie gemeinsam mit ihr machen durften.

„Die Welt trauert um dich, und die Würdigungen würden dich wirklich zum Lächeln bringen. Sie werden der bemerkenswerten Führungspersönlichkeit, die du bist, nur allzu gerecht“, schreiben die beiden zu dem Familienfoto. „Wir sind so froh, dass du wieder bei Großvater bist. Auf Wiedersehen, liebe Grannie, es war die Ehre unseres Lebens, deine Enkelinnen gewesen zu sein, und wir sind so stolz auf dich.“