In „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“ sollen Fans der Netflix-Serie endlich die Geschichte der legendären Königin erfahren. Und jetzt gibt es auch schon das erste Foto zur Show.

Wir sehen also endlich, wie die junge Charlotte aussieht.

„Bridgerton“-Prequel: So sieht Queen Charlotte aus

Als eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Streaming-Anbieter Möglichkeiten findet, noch mehr Content für die „Bridgerton“-Superfans zu veröffentlichen.

Und während wir noch ganz gespannt auf die ersten Teaser und Trailer zu Staffel drei warten, verkürzt Netflix diese Wartezeit jetzt mit einem ersten Teaser zur Prequel-Serie „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“. Denn der Streaming-Service veröffentlicht jetzt das erste offizielle Bild zur Show. Darauf zu sehen ist die junge Queen Charlotte, die in der Serie von India Amareifio gespielt wird.

Diese Stars sind im Prequel dabei

Obwohl es derzeit noch kein offizielles Startdatum für die Serie gibt, sind schon einige Details bekannt. So soll in der Serie nicht nur die junge Queen Charlotte zu sehen sein. Auch Golda Rosheuvel wird ihre Rolle aus der Originalserie wiederaufnehmen. Inhaltlich wird sich die Miniserie dem Aufstieg der Königin widmen und ihrer Hochzeit mit König George, den wir aus „Bridgerton“ ja nur als senilen, kranken Mann kennen. Die Vorgeschichte soll hingegen zeigen, wie sich die beiden verliebt haben und wie die Beziehung der beiden einen enormen gesellschaftlichen Wandel auslöste.

Neben Golda Rosheuvel sind aber noch zwei weitere bekannte Gesichter dabei. Denn sowohl Lady Agatha Danbury (gespielt von Adjoa Andoh) als auch Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) spielen in der Serie wieder mit. Ihre jungen Counterparts sollen außerdem erzählen, in welcher Beziehung die drei Frauen zueinander stehen und welche enge Verbindung zwischen ihnen entstanden ist. Sieht also ganz so aus, als dürften sich Fans auf jede Menge Romantik, Dramen und Frauenpower gefasst machen.