Zuckersüße Familienfotos oder doch zu viel nackte Haut? Social Media diskutiert gerade heftig über Fotos, die Model Emily Ratajkowski auf ihrem Instagram-Account geteilt hat.

Denn darauf ist sie mit ihrem Sohn komplett nackt in der Badewanne zu sehen.

Emily Ratajkowski postet Nacktfotos mit ihrem einjährigen Sohn

Eigentlich wollte Emily Ratajkowski nur ihre Liebe für ihren Sohn Sylvester auf Instagram bekunden. Denn zu drei Fotos der beiden postet sie die Worte „Love of my Life“. Besonders vor dem Hintergrund, dass Emily derzeit in Scheidung lebt, ein ganz besonderer Moment. Die Fotos zeigen Emily und den 18-Monate alten Sylvester in der Badewanne. Beide sind nackt. Während das Model sich mit ihren Händen und Armen bedeckt, hat sie über Sylvesters Po Herzen gezeichnet.

Es sind Fotos, für die Emily viel Zuspruch bekommt. Viele ihrer Fans, Kolleg:innen und Freund:innen kommentieren, wie schön die Aufnahmen sind und betonen, wie niedlich der einjährige Sylvester ist. „Ich liebe das so sehr“, schreibt etwa „Queer Eye“-Star Tan France.

Zwischen Lob und Shitstorm

Doch die Fotos sorgen auch für einen heftigen Shitstorm. Denn die Tatsache, dass das Model komplett nackt mit ihrem einjährigen Sohn in der Badewanne posiert, gefällt vielen so gar nicht.

„Ich würde kein nacktes Babyfoto posten. Poste einfach dich selbst, erwachsen und umwerfend genug, um viele Likes zu bekommen“, schreibt etwa ein User, während viele andere betonen, dass es einfach „nicht in Ordnung“ ist, ein nacktes Baby online zu zeigen. „Ein Foto von deinem nackten Kleinkind in der Badewanne ins Internet stellen, damit alle möglichen Spinner es sehen können“, kritisiert etwa eine Userin.

Doch Emilys Post wird auch verteidigt. Als ein User etwa kommentiert: „Nicht alles ist für das Internet. Wir verstehen, dass du nackt sein musst, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil dein Gesicht unterdurchschnittlich ist, aber respektiere wenigstens den Anstand deiner Söhne“, ist Model-Kollegin Irina Shayk schnell zur Seite und schreibt: „Warum verpisst du dich nicht mit deiner unterdurchschnittlichen Persönlichkeit?“ Emily selbst hat sich zu dem Post bisher übrigens noch nicht geäußert.