In den vergangenen fünf Jahren sind insgesamt sechs Tiere in der Obhut von Katie Price gestorben. Darunter vier Hunde, ein Chamäleon und sogar ein Pferd.

Eine Online-Petition fordert nun, dass das britische Model ein Haustierverbot bekommt.

Sechs Tiere von Katie Price gestorben

Wenn man sich die Vergangenheit der Haustiere von Katie Price so ansieht, dann kommt einem glatt das Schaudern. Denn in den vergangenen fünf Jahren sind ganze sechs Tiere des Reality-Stars umgekommen. Auch wenn diese Todesfälle als tragische Unfälle gesehen werden können, kommen bei Tierschützern immer wieder Zweifel auf. Das erste Todesdrama ereignete sich 2017. In diesem Jahr wurde das Pferd von Katie von einem Auto angefahren und starb daraufhin.

Nur ein Jahr später ging es ihrem Schäferhund „Queenie“ an den Kragen – auch er wurde von einem Fahrzeug erfasst und überlebte den Unfall nicht. Laut Berichten handelte es sich damals um einen Lieferwagen von Domino’s Pizza, der den Hund überfuhr. Doch das war noch nicht alles. Im selben Jahr starb auch das Chamäleon der Britin. Über Social Media ließ die 44-Jährige ihre Community wissen, dass die Todesursache des Reptils offenbar ein „gebrochenes Herz“ war, nachdem die Kinder des Reality-Stars ausgezogen sind.

Welpe stirbt nach wenigen Tagen

2020 setzte sich die Unfallreihe dann fort. Diesmal landete Katies zweiter Schäferhund „Sparkle“ tragischerweise unter einem Auto. Daraufhin holte Katie den nächsten Hund: Die französische Bulldogge Rolo, die ihre kleine Tochter aufheitern sollte. Die Freude hielt allerdings nicht lange, denn nur kurze Zeit später war Rolo tot. Todesursache: Erdrücken. Der Welpe starb, nachdem sich das Kindermädchen der Familie unabsichtlich auf das Tier gesetzt hat …

Also wurde Hund Nr. Vier angeschafft: Pomeranian „Sharon“. Auch diesem Hündchen blieb das Schicksal der anderen Haustiere nicht erspart. Er wurde erst vor wenigen Tagen von einem Auto erfasst. Wie die Sun berichtet, sei der kleine Vierbeiner durch ein offenes Tor, direkt auf eine viel befahrene Straße gelaufen – und der Rest ist traurige Geschichte. Der Fahrer des Wagens versuchte sogar noch, dem Hund zu helfen. Doch nicht mal der Tierarzt konnte mehr etwas für Sharon tun.

Haustierverbot für Katie Price gefordert

Bereits im Jahr 2020 versuchte die Tierschutzorganisation PETA Katie Price ein Haustierverbot aufzubrummen – doch ohne Erfolg. In einer Online-Petition unterschrieben damals sogar über 25.000 Menschen, dass Price keine Haustiere mehr halten dürfe. „Wir müssen das jetzt beenden, es dürfen keine weiteren Tiere mehr sterben“, hieß es.

Das jüngste Ereignis hat jetzt abermals für einen Aufschrei innerhalb der Price-Community gesorgt. Denn viel fürchten, dass die sechs verstorbenen Tiere nicht die einzigen sind, die ihr Leben in der Obhut der 44-Jährigen gelassen haben. Grund genug, um eine weitere Petition zu starten, die sich dafür einsetzt, dass Price nie wieder ein Tier halten darf.

Auf der Website Change.org behaupten Tierliebhaber, dass unter Katie Price noch mehr Lebewesen an „mangelnder Fürsorge“ gestorben seien. Neben den bereits bekannten Todesfällen sollen nämlich noch weitere Welpen im „Swimmingpool ertrunken sein“, heißt es weiter. Das It-Girl hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.