Den Alltag stressfrei hinzukriegen, ist für viele eine Challenge. Warum eigentlich? – Fragt man sich, wenn das erste Kind da ist. Schließlich gilt es diesen fortan mit nur einer Hand zu bewältigen (in der anderen befindet sich 24-/7 ein schreiendes Baby). Und wie sieht die Sache mit 7 Kindern aus? Hilaria Baldwin hat da so einige Tipps für uns auf Lager.

Die Familienplanung soll vorerst abgeschlossen sein, so Baldwin.

Diese Maßnahmen helfen Hilaria Baldwin in ihrer Mitte zu bleiben

Das Leben ist kein Ponyhof. Schon gar nicht für frisch gebackene Mums deren Ziel es ist, irgendwie durch den Tag zu kommen. Und dann gibt es Frauen wie Hilaria Baldwin, Superyogini, die mittlerweile sieben Kinder (zwischen 0 und 10 Jahre), vier Katzen und den nicht mehr ganz so taufrischen, eben an der Hüfte operierten Ehemann Alec Baldwin hat. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch erwähnen, dass Hilaria mit 39 Jahren kürzlich auch frisch gebackene Oma wurde. Alecs Tochter Ireland (aus seiner Ehe mit Kim Basinger) bekam im Mai die kleine Holland. Damit wurden Hilarias Kinder offiziell zu Tanten und Onkeln. Wir sind ja von Stars schon einiges gewöhnt – aber hinsichtlich der 7 Kinder fragen wir uns doch: Wie macht sie das? Im Interview mit dem Magazin Romper teilt die in New-York lebende Mutter nun ihre 12 Mum-Hacks.

1. Die Kids kommen in Reih und Glied zum Baden

Hilaria badet ihre Kinder 2x täglich! Nämlich morgens und abends vorm Schlafen gehen. Ob das wirklich nötig und sinnvoll ist (pH-Wert usw.) wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Jedoch 7 Kinder ohne Nervenzusammenbruch zu baden, ist schon eine Kunst. Um diese umzusetzen, stellt sie die Kids in einer Reihe auf: „wir machen 1, 2, 3, ganz schnell, Haare, Shampoo rein und raus. Ich sprühe sie. Als ich jünger war, habe ich Cheaper by the Dozen (Im Dutzend billiger) gelesen. Und das Einzige, woran ich mich von dem Buch erinnere, ist, dass sie herausgefunden haben, wie man ein Stück Seife am effizientesten verwendet“ erzählt Hilaria.

2. Sie hat das Stillen optimiert

Nach einem Jahrzehnt des Übens hat Hilaria mittlerweile die effizienteste Art des Stillens herausgefunden. „Direkt nachdem ich ein Baby bekommen habe, pumpe ich die ganze Zeit ab, aber nur drei Minuten lang, um die Produktion anzuregen. Zu diesem Zeitpunkt friere ich zusätzlich zum Füttern etwa 800 bis 1500 ML pro Tag ein“ Wow! Stauraum für die Milchbank hat die Dame genug. „Auf Long Island habe ich vier riesige Gefrierschränke für Milch“, so Baldwin. Bei ihrem jetzigen Baby scheint jedoch der Masterplan nicht aufzugehen. „Der Witz geht auf meine Kosten“ lacht Hilaria, „denn dieses Baby mag Flaschen nicht so sehr.

3. Heile Welt trotz Skandalen und Paparazzi-Stress

Die Baldwin Familie hat ein skandalträchtiges, hartes Jahr hinter sich. Trotz allem versuchen Hilaria und Alec ihren Kindern Stabilität zu vermitteln, was darauf hinausläuft, so zu tun, als wäre alles heile Welt. „Ich möchte, dass meine Kinder zurückblicken und sagen, dass sie in einem Zuhause lebten, in dem wir zwar schwere Erfahrungen gemacht haben, aber sie Musik und Lachen und Spaß hatten.“

4. Drei Kinder sind besser als zwei

Als beliebteste Anzahl an Kids gilt die Zahl zwei. Für Hilaria war das jedoch die schwierigste Kinderzahl. „Mit zwei hatte ich das Gefühl, dass ich immer noch ein gewisses Maß an Kontrolle haben könnte; Ich habe versucht, alles im Mikromanagement zu verwalten. Und als ich bei drei angekommen war, ließ ich einfach los und dachte: „Okay, es wird Chaos geben.“ Wir sind in der Unterzahl. Du musst loslassen.‘“

5. Sie ist für sanfte Erziehung

Klare Ansagen ja, aber von strenger Erziehung hält die 39-Jährige nicht viel „Ich bin wahrscheinlich zu 90 Prozent ein sanfter Erziehungstyp“, so die 7-fache Mum. „Erheben wir unsere Stimme? Sicher. Es passiert“, gibt sie zu, dennoch versucht die Familie sich nicht gegenseitig anzuschreien, erzählt Baldwin im Interview.

6. Kinderbetreuung hilft

Ein wechselnder Besetzungsstab von Kindermädchen und Babysittern hilft Hilaria den Alltag zu organisieren. Routinemäßig sind jeweils zwei anwesend. Übrigens eine völlig normale Anzahl für Familien der New Yorker Upper Class mit mehr als 3 Kindern.

7. Die Kinder gehen alle in dieselbe Schule,

Die älteren Kinder besuchen allesamt dieselbe Schule, was die An-und-Abfahrt sicherlich erleichtert.

8. Strikte Aufteilung

In einem neun Personen-Haushalt müssen Aufgaben genau verteilt werden. Alec bringt die Kinder morgens in die Schule. Auf halbem Weg hüpft Hilaria raus, um an ihrem morgendlichen Lieblingsbarre-Kurs teilzunehmen. Während Alec für die Einschlafgeschichten zuständig ist, macht seine Frau die Hausaufgaben mit den Kids. Zudem kümmert sie sich um das Baden und das Essen. Sie wickelt die Arztbesuche ab, während Alec mit den Kindern ins Kino geht.

9. Häuserwechsel statt Urlaub

Urlaub mit 7 Kindern? Klingt nach Reise aus der Hölle. „Ich weiß noch nicht, wie man mit sieben Kindern reist“, lacht Hilaria im Interview. Gut, dass die Familie neben ihrer Stadtwohnung in New York noch Häuser in Long Island und Vermont hat.

10. Etagenbetten und kuscheln

Und wie schläft so eine Großfamilie? Das Baby schläft mit ihren Eltern im Bett. Die beiden Kleinkinder Marilu und Edu teilen sich einen Raum. Die vier ältesten teilen sich seit neuesten Etagenbetten in einem anderen Schlafzimmer. Eine Maßnahme, die den Kindern Sicherheit gibt. „Sie haben große Angst vor den Paparazzi draußen“, erzählt Hilaria.

11. Eine Geburt ist wie eine Wasserrutsche

Während viele Mütter die Schwangerschaft genießen, versuchen sie die Details der Geburt so schnell wie möglich zu vergessen. Nicht so Hilaria. Ihre Geburten hat die New-Yorkerin nicht sonderlich genossen. „Aber ich liebe es zu gebären. Beim letzten Mal habe ich sie innerhalb einer Minute herausgestoßen! Eine Geburt ist wie eine Wasserrutsche, die wirklich gruselig ist. Und dann kommst du auf den Grund und denkst: ‚Ich möchte das noch einmal machen.‘“

12. Couple Time ist wichtig

Wenn Kinder auf der Bildfläche erscheinen, leidet oft die Beziehung darunter. Hilaria und Alec pflegen ihre Zweisamkeit mit einem täglichen Abendessen. Manchmal geht es dazu in ein Lokal oder sie nehmen sich etwas mit nach Hause. Wer kann, der kann 😉