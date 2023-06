„Hannah Montana“-Star Emily Osment wird heiraten. Die Schauspielerin verkündete die freudigen Nachrichten nun selbst auf ihrem Instagram-Account und teilte dabei auch gleich Bilder von dem unglaublich romantischen Heiratsantrag.

Demnach hat ihr Verlobten, Jack Anthony, der Schauspielerin in einem Nationalpark die Frage aller Fragen gestellt.

„Hannah Montana“-Star Emily Osment ist verlobt

Emily Osment erlangte bereits in jungen Jahren große Berühmtheit. Die Schauspielerin verkörperte Lilly Truscott in der beliebten Disney-Serie „Hannah Montana“. Sie war nicht nur fünf Jahre ein fester Bestandteil der Serie, sondern avancierte schon nach kurzer Zeit zum Publikumsliebling. Auch nach „Hannah Montana“ blieb Emily gefragt. Zuletzt war sie in einigen erfolgreichen Serien zu sehen, darunter 2022 in der US-Comedy „Young Sheldon“ und zuvor in „Almost Family“.

Aber auch off-camera scheint es bei der Schauspielerin aktuell gut zu laufen. Obwohl über ihr Privatleben nur wenig bekannt ist und die 31-Jährige sich mit Infos nur allzu gerne zurückhält, sorgt sie nun für eine richtige Überraschung. Emily ist verlobt! Auf Social Media lässt sie ihre Community nun an ihrem Liebesglück mit Partner Jack Anthony teilhaben.

„Ich wusste nicht, dass das Leben so schön sein kann“

Die Schauspielerin teilt auf Instagram nun Schnappschüsse, auf denen ihre Hand zu sehen ist. Dabei fällt natürlich sofort der funkelnde Ring an ihrem Finger auf. Im Hintergrund sieht man Emilys Freund bis über beide Ohren strahlen. „Dieses zauberhafte, wunderschöne Kaleidoskop von einem Menschen hat mich dieses Wochenende gebeten, ihn zu heiraten. Ich wusste nicht, dass das Leben so schön sein kann und dass ich jemals so unglaublich glücklich sein könnte“, schwärmt der Serienstar unter dem Beitrag.

Dem Post zufolge dürfte Jack seiner Liebsten bei einem Trip in den Yosemite-Nationalpark in Kalifornien gemacht haben. Weiters schreibt die Schauspielerin noch: „Ich bin so stolz auf das Leben, das wir gemeinsam aufgebaut haben und auf die Menschen, die wir in den letzten Jahren geworden sind“. Aus diesem Grund freue sich 31-Jährige darauf, jeden einzelnen Tag mit ihrem Jack zu verbringen. Wie lange die zwei schon ein Paar sind, ist nicht öffentlich bekannt.

Fans freuen sich für die Schauspielerin

Ihre Fans sind jedenfalls ganz entzückt von den Happy News! Unter dem Beitrag befinden sich schon unzählige Glückwünsche! „Gratulation an euch beide! Ich freu mich so für euch. Die Hochzeit wird bestimmt traumhaft!“. Eine Nutzerin kommentiert: „Ich freue mich riesig für euch zwei magische Menschen! Ich kann es kaum erwarten, euch beide zu drücken und eure Liebe zu feiern!“ Einem Fan fällt auf, dass Verlobungen bei unseren Lieblings-Disneystars gerade im Trend zu liegen scheinen. „Dylan Sprouse heiratet, sie heiraten auch! Wer ist als nächster dran?“ Das fragen wir uns nun auch, wir sind gespannt!