So schwierig dieser Trend auch auszusprechen ist – er lohnt sich! Denn Squoval Nails ist DIE Nagelform, nach der jetzt alle verrückt sind. Wie toll der angesagte Nagellook aussieht und wie ihr eure Nägel dementsprechend feilt, verraten wir euch hier.

Die perfekte Mischung aus eckig und rund ist genau das Richtige für den Sommer.

Squoval Nails: Diese Nagelform tragen jetzt alle

In Sachen Nägel experimentieren wir mittlerweile genauso viel, wie mit Make-up und Haarfarben. Denn sie müssen zu uns passen, unsere Persönlichkeit widerspiegeln und das Outfit komplett machen. Kein Wunder also, dass neben den unterschiedlichsten Nageldesigns auch die Form ausschlaggebend ist. Von kurz über lang bis hin zu XXL, rund, eckig, spitz, oval – you do you!

Doch in diesem Sommer lautet das Motto: wieso sollen wir uns für eine Sache entscheiden, wenn wir ganz einfach beides haben können? Also mixen wir ab sofort zwei Formen – eckig und oval, also squoval, und setzen damit den heißesten Nageltrend in dieser Saison. Der unaufdringliche Look überzeugt mit Nägeln, die zwar eckig gefeilt sind, deren Kanten jedoch abgerundet werden. Durch die spezielle Form passt sich der Nagel wirklich jeder Fingerform an – egal ob kurz, breit, lang oder schmal.

Das Tolle an dem Trend: Er kombiniert das Scharfkantige von eckigen Nägeln und das romantisch-verspielte von runden Nagelformen und macht daraus einen neuen, angesagten Trend. Ob ihr euch anschließend für ein einfärbiges oder aufwendiges Design entscheidet oder doch lieber zur French-Nail-Variante greift, bleibt euch überlassen.

So geht der Look

Um das Beste aus euren Squoval Nails herauszuholen, eignen sich längere Nägel, da ihr hier mit der Feile gut arbeiten und formen könnt. Wer schon etwas geübter ist, kann sich natürlich auch seine kürzeren Nägel squoval feilen.