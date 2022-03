Yei, happy Spring! Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm jede Menge Mode- und Beauty-Highlights, denen wir einfach nicht widerstehen können. Welches It-Piece darf es sein? In Sachen Trend-Alerts haben wir hier für dich die MUST-HAVES diesen Frühling zusammengefasst.

Haarbänder

Auch wenn das Wetter noch nicht frühlingshaft ist, kannst du dir jetzt schon ein bisschen Sonnenfeeling auf den Kopf zaubern. Wie das funktioniert? In diesem Jahr werden Halstücher zum super stylischen Haar Accessoires umfunktioniert. Einfach als Haarband für deinen Zopf, gewickelt um deinen Half Bun, als Zopf geflochten oder als Bandana: Die Möglichkeiten sind unendlich! 😍

Bild: Pexels / The Lazy Artist Gallery

Bunt und ganz Retro!

Auf geht’s: Wir machen wieder Mamas Kleiderschrank unsicher, denn hier lässt sich bestimmt das ein oder andere Retro-It-Piece finden. Schon in den letzten Jahren feierten Trends aus früheren Zeiten ein Comeback. Diesen Frühling lassen wir es aber gleich richtig krachen! Wie wäre es mit einer neuen Statement-Brille? Die Evergreens aus der aktuellen Mister Spex Kollektion bieten sich hier geradezu richtig an. 💃

Rund, futuristisch, groß, klein: Wir geben zu, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Lass dich am besten gleich bei Mister Spex inspirieren – und zwar ganz nach deinem Geschmack!

Bild: Mister Spex

Candybag

Nein, du läufst nicht mit einer Tüte voller Süßigkeiten rum … obwohl, so schlimm fänden wir das nun auch wieder nicht! 😜 Der Candybag-Trend ist aber mindestens genauso sweet: Ob Shopper oder Crossbody Bag – Taschen erstrahlen 2022 in den schönsten Candy Colors wie Rosa, Flieder oder Hellgelb. We like! 💛

Bild: Pexels / Moose Photos

Statement-Haarspangen

Kaum ein Trend ist so stylisch und günstig zugleich! Die Rede ist von kultigen Haarspangen, die jedes Outfit im Handumdrehen aufpeppen. Was wir als Kinder für praktische Zwecke nutzten – nämlich, damit unsere Haare nicht ins Gesicht fielen – ist heute ein wahres Trend-Piece.

Bild: Shutterstock / Fluff Media

Gürtel, Gürtel, Gürtel

Trust us – dieser Modetrend wird uns im Jahr 2022 nicht so schnell verlassen! Gürtel sind vor allem im Frühling da, um unsere Taillen zu betonen und jedes Outfit zu unterstreichen. Egal, ob extra schmale Gürtel, funkelnde Kettengürtel oder Gürtel mit zwei Schnallen: Hauptsache AUFFÄLLIG! ✨