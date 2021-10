Anfang Oktober sorgte der Sänger Gil Ofarim mit einem Instagram-Beitrag für Aufsehen. Er beschuldigte darin ein Hotel, ihn antisemitisch angefeindet zu haben. Ein jetzt ausgewertetes Überwachungsvideo lässt jedoch Zweifel an seiner Erzählung zu.

Denn von der Davidstern-Kette, die Ofarim als Auslöser des Eklats benannte, ist auf den Videos nichts zu sehen.

“Packen Sie Ihren Stern ein”-Aussage sorgt für Aufruhr

Gil Ofarims Anschuldigungen gegen das Westin Hotel in Leipzig sind schwerwiegend. Denn nachdem andere in der Schlange am Check-In vorgezogen wurden und Ofarim dem nachgehen wollte, soll ein Mann hinter ihm ihn antisemitisch angefeindet und aufgefordert haben, den Davidstern – den Ofarim um den Hals trägt – einzupacken.

Die Reaktion des Hotel-Mitarbeiters schildert Ofarim anschließend in einem Instagram-Video. Denn auch dieser soll gefordert haben: “‘Packen Sie Ihren Stern ein’ Und dann sagt er: Wenn ich ihn jetzt einpacke, darf ich einchecken.“

Gil Ofarim: Halskette nicht auf Überwachungsvideos zu sehen

Ofarims Video sorgt für Aufsehen. Kurze Zeit später verkündet der Sänger, dass er den Mitarbeiter angezeigt habe. Doch auch der Mitarbeiter selbst erhob Klage gegen Ofarim und spricht von Verleumdung. Denn so, wie Ofarim den Vorfall schilderte, soll er nicht stattgefunden haben.

Jetzt scheint der Fall eine neue Wendung zu nehmen. Die “Bild am Sonntag” berichtet nämlich, dass erstes Material der Überwachungskameras ausgewertet wurde. Darauf ist Ofarim zwar klar zu erkennen, seine Davidstern-Halskette jedoch nicht. Deutsche Medien hinterfragen deshalb, ob Ofarim diese tatsächlich getragen habe und sie wirklich der Auslöser für den antisemitischen Vorfall war.

Polizei soll “ernst zu nehmende Zweifel” haben

Gegenüber der “Bild am Sonntag” – die Auszüge aus dem Überwachungsvideo veröffentlichte – sagte Ofarim: “Der Satz, der fiel, kam von hinten. Das heißt, jemand hat mich erkannt. Es geht hier nicht um die Kette. Es geht eigentlich um was viel Größeres. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt.”

Für die Leipziger Polizei soll es laut der “Bild am Sonntag” mittlerweile “ernst zu nehmende Zweifel” an dem Vorfall geben. Ofarim selbst soll der Polizei gesagt haben, dass er nicht mehr sicher wisse, ob er seine Kette an dem Abend im Hotel sichtbar getragen habe. In dem anschließenden Video, das er auf Instagram postete, ist sie jedoch deutlich zu sehen.