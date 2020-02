Leider kann es nicht immer so laufen, wie man es gerne hätte. Besonders im Liebesleben warten oft mehr Enttäuschungen, als man tatsächlich zugeben möchte – wie bei dem Dating-Trend Orbiting.

Denn bei diesem Dating-Phänomen handelt es sich um etwas, das bereits viele Singles erleben mussten.

Er antwortet dir nicht, aber liket deine Postings auf sozialen Medien

Du hattest gerade ein Date, das du unheimlich toll fandest. Ihr habt euch gut verstanden, gemeinsam gelacht und geflirtet. Dir war schnell klar, dass ihr euch wiedersehen werdet. Denn selten triffst du jemanden, der dir so gefällt. Ihr habt euch geküsst, somit bist du dir eigentlich sicher, dass er auch Interesse hat. Und als du zu Hause angekommen bist, kannst du es gar nicht erwarten, bis ihr wieder voneinander hört.

Aber dazu soll es nicht kommen. Denn alle Nachrichten, die du ihm schreibst, bleiben unbeantwortet. Du hast ihn sogar angerufen, aber er nie zurück. Für dich ist eigentlich klar, dass er doch kein Interesse hat und dir eine passive, feige Abfuhr erteilt. Nur liket er weiterhin deine Bilder auf Facebook, kommentiert sie und ist die erste Person, die deine Instagramstorys sieht. Nun bist du verwirrt: Hat er Interesse oder nicht?

Was genau steckt hinter Orbiting?

Bei diesem Dating-Trend geht es darum, dass sich das Gegenüber einfach nicht entscheiden kann – zumindest wirkt es so. Während er offensichtlich kein Interesse an einem weiteren Treffen hat und alle Nachrichten ignoriert, ruft er sich durch Likes wieder in dein Gedächtnis. So wirkt es, als wäre die Person einfach unentschlossen. Das bedeutet, durch die weiter anhaltenden Präsenz auf den sozialen Medien, möchte er sich alles offen halten. Vielleicht interessierst du ihn in Zukunft doch wieder, und es wirkt durch all die Likes und Kommentare nicht so, als wäre er wieder aus dem Nichts gekommen. Nur ist das ziemlich verwirrend und sicher nichts, dass Singles gerne erleben. Denn wer hängt schon gerne am Haken, oder?