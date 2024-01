Am 16. Mai kehrt Bridgerton endlich mit einer neuen Staffel zurück. Zum ersten Mal wird die Staffel allerdings in zwei Teilen veröffentlicht. Teil 2 erscheint dann knapp einen Monat später am 13. Juni. Einige Details über die kommende Staffel wurden uns schon verraten.

Welche das sind, das verraten wir euch hier.

Bridgerton: Das wissen wir über die 3. Staffel

Dieses Jahr bekommen wir endlich die langersehnte dritte Staffel zu der Hitserie. Wir haben hier einmal zusammengefasst, was uns darin so alles erwartet.

1. Colin Bridgerton und Penelope Featherington

„Wie Lady Whistledown habe ich seit geraumer Zeit ein Geheimnis gehütet und ich kann euch allen bestätigen, dass Staffel drei die Liebesgeschichte von Colin und Penelope ist“, das verriet Schauspielerin Nicola Coughlan auf der FYSEE-Messe von Netflix im Mai 2022.

In Staffel 3 solls jetzt endlich um die Beziehung zwischen Colin und Penelope gehen – Jej. Etwas anders also als im Buch. Denn im Buch passiert das erst im vierten Teil. Dort versucht Colin Penelope nämlich für sich zu gewinnen, nachdem sie sich von der Vorstellung von einer Beziehung zu ihm verabschiedet hat. Bisher folgten die bisherigen Staffeln der Reihenfolge der gleichnamigen Bücher. Jetzt allerdings nicht mehr.

„Penelope Featherington (Nicola Coughlan) hat ihre langjährige Schwärmerei für Colin Bridgerton (Luke Newton) endlich aufgegeben, nachdem sie seine abfälligen Worte über sie in der letzten Staffel gehört hat“, heißt es in der Zusammenfassung zur Handlung.

„Sie hat jedoch beschlossen, dass es an der Zeit ist, sich einen Ehemann zu nehmen, vorzugsweise einen, der ihr genug Unabhängigkeit bietet, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown fortzusetzen, weit weg von ihrer Mutter und ihren Schwestern. Da es Penelope jedoch an Selbstvertrauen mangelt, scheitern ihre Heiratsversuche spektakulär“, heißt es weiter.

Als guter „Freund“ versucht Colin, Penelope bei der Suche nach einem Ehemann zu helfen, und stellt dabei fest, dass sie die einzige Person war, die ihn immer so geschätzt hat, wie er war. Und nun zeigt sie ihm die kalte Schulter – Autsch.

2. Eloise und Benedict Bridgerton spielen eine große Rolle

Zur Erinnerung: Am Ende der zweiten Staffel findet Eloise heraus, dass ihre beste Freundin Penelope Lady Whistledown ist. Das treibt einen tiefen Keil zwischen die beiden Freundinnen. Wie die Freundschaft zwischen den beiden weitergeht, darum soll es unter anderem auch in Staffel 3 gehen. Es bleibt also spannend.

Auch Colins älterer Bruder Benedict soll ein „wichtiger Teil der dritten Staffel“ werden. Fans wissen, dass in der Buchreihe Benedicts Liebesgeschichte tatsächlich vor der von Colin kommt. In der Serie soll es nun etwas anders ablaufen. Doch in der dritten Staffel könnte der erste Grundstein für Benedicts spätere Romanze gelegt werden.

3. Phoebe Dynevor ist nicht dabei

Phoebe Dynevor aka Daphne Bridgerton spielt in der kommenden Staffeln tatsächlich keine Rolle. Das verriet sie in vergangenen Interviews. In einem Gespräch mit Variety sagte sie: „Ich habe meine zwei Staffeln gemacht. Ich habe getan, was ich mit dieser Figur tun wollte, und sie hatte eine großartige Entwicklung. Wenn sie mich in der Zukunft zurückholen, wer weiß? Im Moment genieße ich es einfach, neue Erfahrungen zu machen und Filme zu drehen, und wir werden sehen, was passiert.“

4. Vier neue Charaktere in Staffel 3

Auch wenn Daphne keine Rolle mehr spielen soll, kommen für die dritte Staffel neue Charaktere dazu. Schließlich brauchen Colin und Penelope weitere Love Interests. Gespielt werden die vier neuen Charaktere von Daniel Francis aka Marcus Anderson, Sam Phillips als Lord Debling, James Phoon als Harry Dankworth und Hannah New aka Lady Tilley Arnold. Wie die Handlung mit den neuen Personen aussehen wird, darauf müssen wir allerdings noch warten.

5. Alles dreht sich um die Familie Bridgerton

Auch wenn sie der Haupthandlungsstrang um Colin und Penelope drehen wird, bleibt die Familie Bridgerton trotzdem im Fokus der Serie. Wir werden nämlich auch Anthony und Kate wiedersehen, die jetzt frisch verheiratet sind. Worauf wir uns in den kommenden Folgen auch freuen dürfen: Die Geschichte von Mutter Violet wird ebenso eine Rolle spielen.

Also alles in allem sehr aufregend, nur noch mehr fünf Monate warten. 😉 Wer stellt sich einen Countdown? Wir auf jeden Fall! 😀