Fans von „Too Hot to Handle“ aufgepasst: Die erfolgreiche Netflix-Show bekommt jetzt auch einen deutschen Ableger. Dabei sollen Influencer und Influencerinnen aufeinandertreffen und eine tiefgründige Bindung zueinander aufbauen.

Die Dreharbeiten in Mexiko sollen laut Berichten bereits abgeschlossen sein.

„Too Hot to Handle“ mit deutschen Kandidaten

Es gibt wohl keine Reality-Serie auf Netflix, die skandalöser ist, als „Too Hot to Handle“ (auf Deutsch: „Finger weg!“). Drei Staffeln und einen brasilianischen Ableger später soll jetzt auch eine deutsche Version davon kommen. Potenzial gäbe es jedenfalls genug, schließlich boomen Reality-Shows enorm. Von „Bachelor“ über „Bachelorette“, „Love Island“ und „Temptation Island“ hat die Dating-Welt im deutschsprachigen Fernsehen bereits einiges zu bieten. Und das war nur ein kleiner Auszug aus dem, was es bereits gibt.

Warum also nicht auch die beliebte Netflix-Show „Too Hot to Handle“ mit einem deutschen Cast besetzen? Oder noch besser: mit Influencerinnen und Influencerin aus Deutschland, unter denen sich vielleicht sogar das eine oder andere bekannte Gesicht befindet. Wie dwdl.de berichtet, sollen die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sein. Ort des Geschehens soll – wie auch bei den bisherigen Staffeln der US-Version – Mexiko sein. Es könnte also bald so weit sein, dass wir ein deutsches „Too Hot to Handle“ streamen.

Netflix hat sich bisher zwar noch nicht zu dieser Neuigkeit geäußert, doch das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Tiefe Verbindung ohne Küsse und Sex?

Wer es noch nicht kennt: Das Ziel der Sendung „Too Hot to Handle“ ist, dass sich die insgesamt zehn attraktiven Singles – aufgeteilt in fünf Männer und fünf Frauen – auf einer völlig neuen Ebene kennenlernen. Denn sie sollen all die Oberflächlichkeiten, die ihr bisheriges Dating- und in dem Fall auch Berufsleben mit sich bringt, hinter sich lassen. Stattdessen wird der Fokus auf wahrhaftige Gefühle und eine echte Verbindung gelegt.

Doch ganz so einfach ist das für die Kandidatinnen und Kandidaten nicht. Denn für die Sendung hat man sich mit Sicherheit absichtlich Personen ausgesucht, die für eine schöne neue Bekanntschaft absolut nichts unversucht lassen würden. Umso schlimmer könnte dann der „Entzug“ werden, mit dem die Teilnehmenden konfrontiert sind. Denn sie dürfen einander zwar näher kommen, sich kennenlernen und im besten Fall auch verlieben – jedoch gibt es da einen Haken.

Denn sobald Körperflüssigkeiten aller Art ausgetauscht werden (auch Küsse und Selbstbefriedigung zählen dazu), kommt es zu einem Abzug ihres Preisgeldes. Und das kann – so zumindest in den vergangenen Staffeln – bis zu 100.000 Dollar betragen. Ob die deutsche Version 100.000 Euro als Gewinnsumme in Aussicht stellt, ist noch nicht bekannt. Doch wie wir bereits gelernt haben, scheint es in dem romantischen Umfeld der Sendung sehr schwierig zu sein, seine Finger bei sich zu behalten und auf heiße Küsse und Sex jeglicher Art zu verzichten. Ob sich die deutschen Teilnehmer hier anders verhalten …?

