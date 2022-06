Mit 142,4 Millionen Followern auf TikTok ist Khaby Lame seit kurzem der erfolgreichste TikTok-Creator der Welt. Aber wisst ihr wirklich schon alles über den 22-Jährigen? Wir haben die fünf wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst.

Diese Dinge solltet ihr nämlich unbedingt über den Influencer am Schirm haben.

5 Fakten über Khaby Lame

Alles, was ihr über den erfolgreichen TikTok-Star wissen müsst!

1. Khaby Lame wurde in Senegal geboren

Geboren wurde Khaby zwar in Mbacké in Senegal. Den Großteil seines Lebens verbrachte er allerdings in Italien. Als er zog er gemeinsam mit seinen Eltern und vier Brüdern nach Italien. Seine gesamte Kindheit verbrachte er Sozialwohnungen in der Nähe von Turin. Die italienische Staatsbürgerschaft hat der 22-Jährige allerdings immer noch nicht. Das hindert ihn aber nicht daran, sich als Italiener zu identifizieren.

2. TikTok-Startschuss im ersten Lockdown

Im ersten Corona-Lockdown verlor der Influencer seinen Job in einer Luftfilterfabrik, weshalb er dann wieder zu seinen Eltern ziehen musste. Hier begann er, seine ersten TikTok-Videos zu drehen. Zunächst beschränkten sich die – wie so ziemlich bei allen anderen TikTok-Anfängern im ersten Lockdown – auf lustige Tanz-Trends. Erst später kam er auf seine zündende Idee, sich über vermeintliche Lifehacks lustig zu machen.

3. TikTok-Erfolgsrezept: Skurrile Lifehacks

Wie seine Idee entstand: Eines Tages sah er eines dieser skurrilen Hack-Videos, die zu der Zeit im Umlauf waren. Ihm gefiel die Idee, diese etwas einfacher zu gestalten. Dann war seine Erfolgsidee geboren: Er fing an, die komplizierten Lifehacks zu entlarven und die viel einfachere Lösung zu demonstrieren und mit seinen energischen Händen auf das Ergebnis zu deuten. Dieses Format und sein Signature Move hätten wohl kaum erfolgreicher sein können. Denn der Rest ist Geschichte.

4. Werbegesicht für Hugo Boss

Mittlerweile hat der TikToker schon einige Werbedeals an Land gezogen, unter anderem mit Netflix, Barilla und Tezenis. Sein wohl größter Fang: Hugo Boss. Khabys Plakate in Mailand sind sogar zum regelrechten Hype geworden, und wie sollte es auch anders sein: Seine Fans taggen ihn bzw. die Plakate ständig – ein viraler Nebeneffekt, auf den Boss mit Sicherheit gesetzt hat.

5. Riesiger Fußball-Fan

Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass er in fast jedem seiner Videos ein Fußball-Trikot trägt. Das liegt daran, dass Khaby Lame ein riesiger Fußball-Fan ist. Sein Herz schlägt aber vor allem für den italienischen Verein „Juventus Turin“. Und mit einem ihrer Spieler, Arthur Melo, durfte der TikToker sogar schon ein Video drehen.