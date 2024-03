Der März war eher solala und ihr wünscht euch jetzt wieder ein paar Sonnentage in eurem Leben? Zumindest für drei Sternzeichen könnte dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen. Denn der April verspricht so einige gute Tage.

Welche Sternzeichen sich freuen können, verraten wir euch hier.

Widder

Durchhalten, lieber Widder! Auch wenn es gerade absolut nicht so aussieht, sind bessere Tage in Sicht. Der April bringt strahlenden Sonnenschein und blühende Freude zurück ins Leben des Sternzeichens. Nach einer längeren Down-Phase wird der Widder diese Zeit ganz besonders genießen und davon zehren. Denn er weiß jetzt, dass es auch anders sein kann. Umso größer ist auch die Kraft, die das Tierkreiszeichen daraus zieht. Für den Widder fühlt es sich fast so an, als hätte man ihn mit leerem Tank wieder mit Treibstoff aufgefüllt. Von jetzt an kann es nur noch bergauf gehen!

Krebs

Was der Krebs jetzt wirklich brauchen kann? Tage, an denen einfach mal alles gelingt, was er sich vornimmt. Davon gab es bisher nicht viele im neuen Jahr. Dafür kann der April aber umso mehr glänzen. Das Sternzeichen erlebt dadurch einen Selbstbewusstseinsboost und schwingt bestärkt durchs Leben. Denn der Krebs ist sich jetzt bewusst, dass man offenbar erst ganz unten ankommen muss, um wieder problemlos aufsteigen zu können. Nur Mut, lieber Krebs. Der April ist erst der Anfang. Auch der Rest von 2024 hält zahlreiche unglaublich positive Überraschungen bereit!

Waage

Das Selbstwertgefühl der Waage musste in letzter Zeit etwas leiden. Grund dafür ist, wie so oft, die Liebe. Doch auf Regen folgt Sonnenschein, wie man so schön sagt. Deshalb kann sich das Sternzeichen schon mal auf einen fulminanten April einstellen. Denn in dem Frühlings-Monat warten wilde (Liebes-)Abenteuer und zahlreiche unvergessliche Momente auf die Waage. So kann es gerne auch den Rest des Jahres weitergeht. Und wie es aussieht, wird es das auch. Denn ist das Feuer in der Waage erstmal entfacht, gibt es so schnell kein Zurück mehr!