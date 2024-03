Shakira ist nun seit einer Weile Single. Die „She Wolf“-Sängerin scheint das nach ihrer Trennung von Fußballstar Gerard Piqué so richtig zu genießen. In einem neuen Interview verrät die 47-Jährige jetzt, WIE gut es sich anfühlt, momentan keinen Mann an ihrer Seite zu haben.

Denn in einer Beziehung zu sein, hat die Latin-Ikone damals in manchen Momenten richtig runtergezogen, wie sie gesteht.

Shakira spricht offen über ihr Leben als Single

Lange Zeit galten Shakira und Gerard Piqué als DAS Traumpaar schlechthin. Über elf Jahre lang waren die beiden ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder, Milan (11) und Sasha (9), bis sie 2022 plötzlich ihre Trennung bekannt gaben. Piqué soll die Sängerin betrogen haben, woraufhin sie die Reißleine zog. Doch jetzt, knapp zwei Jahre nach der Trennung, hat sich so einiges verändert. Er – mittlerweile wieder in einer Beziehung mit Clara Chia Marti. Sie – aktuell Single und absolut glücklich, wie Shakira jetzt in einem Interview verrät.

Im Gespräch mit Zane Lowe für Apple Music 1 verrät die 47-Jährige, dass sie ihre Unabhängigkeit in vollen Zügen genießt. „Es war manchmal wie eine Hassliebe, denn jedes Mal, wenn ich für meine Arbeit ins Studio musste, habe ich versagt“, erinnert sich die „Waka Waka“-Interpretin. „Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Familie unbeaufsichtigt ließ. Es gab Zeiten, in denen ich es wirklich nicht genossen habe. Ich hatte Schuldgefühle und fühlte mich hin- und hergerissen.“

Doch jetzt, seit der Trennung, hat sich vieles verändert. Schritt eins: Shakira tauschte ihren Wohnsitz in Barcelona mit ihrer Wahlheimat Miami. Ein Ort, an dem zwar alles viel einfacher ist, der aber dennoch mit einigen Challenges verbunden ist, wie sie verrät. „Es ist etwas herausfordernder, weil ich mich um zwei Kinder kümmern muss […]. Ich bin eine Single-Mutter und habe keinen Mann zuhause, der mir hilft“.

„Fühlt sich gut an, keinen Mann zu haben“

Doch diese neue, andere Form von Unabhängigkeit, habe der Sängerin geholfen, zurück zu sich und ihrer Leidenschaft – der Musik – zu finden. „Es fühlt sich auf eine Art und Weise gut an, keinen Mann zu haben. Ich weiß nicht genau warum, aber das hat mich damals sehr runtergezogen“, gesteht Shakira. „Jetzt ist mir danach, zu arbeiten, Songs zu schreiben und neue Musik zu machen“., zeigt sich der Latin-Star erleichtert und fügt hinzu: „Es ist ein zwanghaftes Bedürfnis von mir, das ich davor nicht gespürt habe.“

Neues Album kommt am Freitag

Und genau dieses Bedürfnis hat die Sängerin jetzt auch verwirklicht. Sie hat intensiv an ihrem 12. Album, „Las Mujeres Ya No Lloran (Women Don’t Cry Anymore)“ gearbeitet. Bereits kommenden Freitag, am 22. März 2024, soll es erscheinen. Dabei handelt es sich um ein sehr besonderes Album. Denn Shakira hat ganze sieben Jahre keine neue Platte veröffentlicht! Dafür wird ihr großes Comeback jetzt umso stärker sein. „Daran zu arbeiten war ein alchemistischer Prozess“, so Shakira gegenüber Zane Lowe. „Während ich die Songs schrieb, war ich dabei, mich neu aufzubauen. Als ich sie sang, verwandelten sich meine Tränen in Diamanten und meine Verletzlichkeit in Stärke“, so die Künstlerin.