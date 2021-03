Eine Fernbeziehung zu führen, ist nicht immer einfach. Vor allem in Zeiten wie diesen, in denen Reisebeschränkungen und Co die Planung etwas erschweren. Und nicht jeder ist dafür gemacht. Doch es gibt Menschen, die diese Situation richtig gut meistern. Und das hängt mit dem Sternzeichen zusammen.

Diese drei Tierkreiszeichen kommen mit Fernbeziehungen richtig gut klar.

Schütze

Der Schütze kommt mit einer Beziehung auf Distanz sehr gut zurecht. Da er in einer Partnerschaft sowieso gerne seine Freiheit und Unabhängigkeit behält, ist eine Fernbeziehung eigentlich perfekt für ihn. Er hat kein Problem damit, sein eigenes Ding zu machen und den Liebsten einige Zeit lang nicht zu sehen. Und die gemeinsame Zeit ist für ihn dann umso schöner.

Zwilling

Zwillinge sind wahre Meister der Kommunikation und was gibt es wichtigeres in einer Fernbeziehung. Sie schaffen es, ihren Partner mit ihren Worten an ihrem Tag teilhaben zu lassen, sodass die Kilometer, die zwischen ihnen liegen, schnell unwichtig werden. Eine Fernbeziehung ist für sie also ein Kinderspiel.

Löwe

Der Löwe ist ein echter Romantiker und schafft es auch über Kilometer hinweg, das Feuer immer am Lodern zu halten. Führt man eine Fernbeziehung mit ihm, kann man sich immer auf kleine Überraschungen gefasst machen. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass an einem Tag plötzlich ein riesiger Blumenstrauß vor der Tür steht und am anderen Tag vielleicht er selbst.