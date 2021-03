Griechenland will seine große Tourismusbranche im Mai wieder von den Corona-Regeln befreien.

Die Entscheidung hänge allerdings von den epidemiologischen Daten ab, sagte Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am Montag vor Journalisten.

Griechenland will Tourismus im Mai hochfahren

Zunächst sei geplant, noch in diesem Monat die Beschränkungen im Einzelhandel aufzuheben und die Schulen wieder zu öffnen. Mit dem erwarteten Fortschritt bei den Impfungen sollen im April wieder Mahlzeiten im Freien erlaubt sein, ehe der Tourismus wieder hochgefahren werden soll. Dieser macht etwa ein Fünftel der griechischen Wirtschaftsleistung aus. Jeder fünfte Beschäftigte ist in diesem Bereich tätig. “Wir haben noch harte Tage vor uns”, sagte die Regierungssprecherin. “Aber wir laufen die letzte Meile in diesem Marathon.”

Wirtschaftlich wichtiger Schritt

Von der Entwicklung des Tourismus hängt ab, wie stark sich Griechenland von der Rezession 2020 erholen wird. Das Land hatte sich gerade erst aus der jahrelangen Schuldenkrise befreit, als Corona für einen erneuten Rückschlag sorgte. Griechenland beklagt bislang fast 6.800 Corona-Tote.

(Quelle: Reuters)