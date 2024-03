Auf der Social Media-Plattform Reddit macht wieder einmal ein spannendes (Pre-)Wedding-Drama die Runde. Die beste Freundin einer Braut schmiedete heimliche Pläne über ihre eigene Hochzeit, die letztendlich eine große Diskussion unter ihnen auslöste. Sie möchte nämlich am selben Wochenende wie ihre BFF heiraten.

Auf Reddit sorgt der Beitrag für ganz viel Gesprächsstoff!

Hochzeitsdrama incoming!

Ein neues Hochzeitsdrama fesselt aktuell viele Reddit-User:innen! In einem Beitrag schildert ein Mann einen ganz kuriosen „Vorfall“ vor der Hochzeit mit seiner Verlobten. Das Paar hat sich im Mai 2022 verlobt und kurze Zeit später auch schon auf ein Datum für ihren besonderen Tag geeinigt: Es soll ein Freitag im September 2024 werden. Nachdem das genaue Datum fixiert und die Location gebucht war, teilten die zwei die Details zu ihrer Hochzeit mit Family und Friends. Die Verlobte des Users fragte daraufhin ihre engsten Freundinnen, ob sie ihre Brautjungfer werden möchten und bat ihre BFF darum, ihre Trauzeugin zu werden.

Eigentlich verlief alles mit den Hochzeitsvorbereitungen nach Plan, bis die Trauzeugin des Paares im Dezember verkündete, dass sie sich ebenfalls verlobt hat. Daraufhin sprach sie „aus heiterem Himmel“ die Verlobte des Mannes an und teilte ihr mit, dass auch sie im September heiraten möchte. „Meine Verlobte war etwas schockiert und sagte: ‚Es steht mir eigentlich nicht zu, dir zu sagen, dass du nicht im selben Monat wie ich heiraten kannst'“, schrieb der Bräutigam in seinen Beitrag. Doch eine Woche später ließ die BFF der Braut im Gruppenchat mit ihren Freundinnen die Bombe platzen!

Trauzeugin plant ihre eigene Hochzeit am selben Wochenende

Sie verkündete, dass ihre Hochzeit am Tag nach der von ihrer BFF, also am Samstag stattfinden soll. Wie sich zwei Hochzeiten innerhalb von zwei Tagen ausgehen soll, vor allem wenn solche großen Feiern meist bis nach Mitternacht andauern? Das ist hier die Frage. Der angehende Bräutigam erzählt, dass die Trauzeugin seine Verlobte sogar darum bat, ihre Brautjungfer zu werden. „Meine Verlobte lehnte die Frage nach der Brautjungfer sofort mit der Begründung ab, dass es schwierig sein würde, an der Hochzeit teilzunehmen, geschweige denn eine Brautjungfer zu sein“, erklärt er in seinem Beitrag.

Auch für ihre eigene Hochzeit hatte die Hochzeit Konsequenzen. Denn ihre BFF wird nicht länger ihre Trauzeugin sein, beschloss sie. Schließlich wird sie mit ihrer eigenen Hochzeit beschäftigt sein und kaum Zeit für ihre BFF haben. Für den Bräutigam ist diese Aktion der Ex-Trauzeugin ein absolutes No-Go. Es ist für ihn nicht nachvollziehbar, warum sie ausgerechnet am selben Wochenende ihre eigene Hochzeit ansetzen muss – und das so spontan. Schließlich hatten er und seine Verlobte bereits 2022 ihren Hochzeitstermin verkündet.

Große Diskussion im Netz

Um die Situation noch komplizierter zu machen, hat die Freundin der Braut sogar die gleichen Anbieter gebucht. Der Grund: Die Hochzeit muss nun „kurzfristig“ organisiert werden und sie braucht dabei Hilfe. „Sie nimmt unseren Fotografen und Floristen, weil sie keine Zeit hat, zu recherchieren“, schreibt der Bräutigam in seinem Beitrag. Der Post endet damit, wie sich der Mann über die ganze Situation beschwert und die Trauzeugin verteufelt.

Diese Story war gefundenes Fressen für die Reddit-Community und löste hitzige Diskussionen auf der Plattform aus. „Sie möchte, dass alle bei ihrer Hochzeit verkatert sind? Sie ist extrem egoistisch, aber es wird nur zu ihrem eigenen Schaden sein“, kommentierte eine Userin. Eine andere Person schrieb: „Keine wahre Freundin würde so eine Aktion bringen“. Während die Kommentare unter dem Beitrag durch die Decke gingen, lieferte der Bräutigam ein überraschendes Update zu der ganzen Debatte.

Bräutigam liefert Update zur Story

„Die Freundin hatte vor ein Paar Wochen ein Save the Date mit dem Datum im September (einen Tag nach unserem) verschickt“, schrieb er und fügte hinzu: „Heute Morgen hat sich diese Freundin mit ihren Gästen in Verbindung gesetzt und gesagt, dass sie sich im Datum geirrt hat und es eigentlich August ist.“ Daraufhin fragte die Verlobte des Bräutigams ihre Freundin, was es mit dieser Nachricht auf sich hat. Sie erzählte, dass sie ihrer Familie nicht den wahren Grund der Änderung des Hochzeitsdatums nennen wollte, weshalb sie sich für diese „Ausrede“ entschied. Die Verlobte des Users hat nicht vor, die Hochzeit ihrer (Ex-)BFF zu besuchen. Sie ist aber bereit, jedem, der sie über ihre Abwesenheit bei der Feier fragt, die wahre Story zu erzählen.