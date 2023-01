Fußball-Star Gerard Piqué und Sängerin Shakira haben mit ihrer Trennung in den vergangenen Monaten für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Gekrönt wurde das spektakuläre Liebes-Aus dann mit einem Song, in dem Shakira ihren Ex und seine neuen Freundin disst. Jetzt präsentiert der Kicker erstmals seine neue Liebe auf Instagram.

Nach ewigen Spekulationen macht der Profisportler nun seine Beziehung offiziell.

Gerard Piqué teilt erstes Foto mit neuer Freundin

Erst vor zwei Wochen sorgte Shakira in ihrem neuen Song „BZRP Music Session #53“ für viel Aufmerksamkeit. Auf lyrische Art und Weise schoss sie nämlich gegen ihren Ex Gerard Piqué und seine neue Freundin Clara Chia Marti. „Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht“ singt sie in dem Song. Der Fußballer reagierte auf das Lied mit einem Scherz und sagte daraufhin öffentlich: „Casio macht tolle Uhren. Die halten ein Leben lang.“ Jetzt sorgt der Fußballer erneut für Aufsehen. Auf seinem Instagram-Acocunt teilt er nun ein erstes Foto mit seiner Liebsten, womit er die Beziehung offiziell macht.

Piqué postete auf seinem Instagram-Profil ein gemeinsames Foto mit seiner neuen Freundin Clara Chia Marti. Auf dem Foto ist zu sehen, wie die zwei aneinandergeschmiegt, mit einem Lächeln im Gesicht in die Kamera schauen. Den Schnappschuss selbst lässt der Ex-Profisportler aber unkommentiert.

Einige Fans hingegen halten sich in der Kommentarspalte nicht zurück. Bei ihnen kommt die Aktion offenbar nicht ganz so gut an. „Ich würde mich schämen“, schreibt ein User beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Sie ist nicht mit der Mutter deiner Kinder zu vergleichen“. Generell spielen viele seiner Fans auf die Affäre an. „Was schlecht beginnt, endet schlecht. Du hättest ehrlich zu Shakira sein sollen“, steht zudem unter dem Couple-Pic geschrieben. Wohl kein allzu positiver Start für das junge Paar.

Wer ist Clara Chia Marti?

Elf Jahre waren Shakira und Piqué ein Paar. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Im Juni vergangenen Jahres gaben die beiden dann überraschend ihre Trennung bekannt. Grund für die Trennung sollen Piqués Affären gewesen sein. Auch seine neue Flamme soll er bereits getroffen haben, als Shakira und er noch liiert waren.

Clara Chia Marti ist eine 23-jährige PR-Studentin, die derzeit in Barcelona lebt. Laut The Sun ist sie bei Piques Film- und Fernsehproduktionsfirma Kosmo angestellt. Sie sollen sich zum ersten Mal bei einer Arbeitsveranstaltung getroffen haben, sie habe dort anscheinend als Kellnerin gearbeitet.