Der Frühling ist da und damit hält auch die Widder-Season Einzug. Das bedeutet: ein Wechsel des Tierkreiszeichens steht an. Und dieser hat es in sich. Genauso wie der typische Charakter eines Widder, werden auch die kommenden Wochen dynamisch, kommunikativ und voller Ehrgeiz.

Was das für jedes Sternzeichen bedeutet, lest ihr hier.

Wassermann

Nach einem kleinen Durchhänger kommt der Sternzeichen-Wechsel für den Wassermann höchst gelegen. Er fühlt sich endlich wieder voller Energie und Tatendrang. Das führt auch dazu, dass er fest entschlossen ist, seine lange bestehenden Pläne in die Tat umzusetzen.

Fische

Fische spüren die Widder-Season ganz besonders. Denn die Harmonie, die in letzter Zeit präsent war, wird jetzt von einer impulsiven Welle abgelöst, die selbst Ruhepole wie Fische aus dem Konzept bringen kann. Angespannte Stimmung und Konflikte sind vorprogrammiert.

Widder

Der Widder ist im März und im April on Fire! Kein Wunder, schließlich wird er von dem Ehrgeiz angetrieben, den sein Tierkreiszeichen ausstrahlt. Der perfekte Zeitpunkt, um nach draußen zu gehen und sich um die Zukunft zu kümmern. Denn vieles, was sich das Sternzeichen vornimmt, wird dadurch leichter.

Stier

Es scheint, als wäre der Stier in einen Pool voller Kommunikationsskills gesprungen. Denn während er oftmals soziale Situationen meidet, weil er Angst vor unangenehmen Momenten hat, plaudert, lacht und scherzt das Sternzeichen in der Widder-Season so, als gäbe es kein Morgen.

Zwillinge

Zwillinge sollten sich jetzt fest anschnallen. Denn Amors Pfeil – der während der Widder-Season noch mehr Power hat – wird sie mit voller Wucht treffen. Das Kribbeln wird einschlagen wie ein Blitz und den Zwilling in eine andere Stratosphäre beamen.

Krebs

Eines muss man dem Krebs lassen: an Leidenschaft wird es ihm in der Widder-Season definitiv nicht mangeln. Er spürt eine starke Verbindung zu sich selbst und schafft es dadurch, anderen gegenüber zu äußern, was er wirklich will. Und genau deshalb geht’s auch im Bett richtig rund!

Löwe

Als wäre der Löwe nicht ohnehin schon charismatisch genug, bekommt er durch den Sternzeichen-Wechsel nochmal einen Extra-Boost Selbstbewusstsein. Vielleicht liegt es aber auch am Frühling, durch den sich das Tierkreiszeichen so richtig lebendig fühlt.

Jungfrau

Untypisch für Jungfrauen: sie versinken in den kommenden Wochen ein kleines bisschen in ihrem eigenen Chaos. Die Widder-Season bringt sie nämlich ganz schön durcheinander und führt dazu, dass sie von alten Gewohnheiten abkommen und stattdessen einfach mal locker lassen.

Waage

Oh-Oh, Waagen sind aktuell auf Krawall gebürstet. Jede noch so kleine Unannehmlichkeit bringt sie auf die Palme und sie möchte am liebsten die ganze Welt anschreien. Aber keine Sorge, auch diese Phase geht vorüber und das Sternzeichen wird sich bald wieder wie sich selbst fühlen.

Skoprion

Netzwerken ist alles! Das weiß auch der Skorpion. Deshalb sollte er seine Offenheit und sein Interesse an seinem Umfeld auch richtig einsetzen und so viele Kontakte wie möglich knüpfen. Denn jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um an einen wichtigen Karrieresprung zu denken.

Schütze

Für Schützen könnte es nicht besser laufen. Die intensive Widder-Season unterstützt die Glückssträhne des Sternzeichens sogar noch. Nicht wundern, wenn aus dem Nichts nun auch noch ein plötzlicher Geldsegen auf den Schützen zukommt …

Steinbock

Über sich hinauswachsen: so lautet das Ziel des Steinbockes für dieses Jahr. Jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein. Denn das Sternzeichen findet in der Widder-Season endlich den Mut, Dinge anzusprechen und Visionen anzupacken.