Nach jahrelangen Spekulationen soll nun endlich feststehen, wer der neue James Bond wird und in die Fußstapfen von Daniel Craig tritt. Laut Gerüchten habe man sich für Aaron Taylor-Johnson entschieden.

Der Marvel-Star müsse das Mega-Angebot nur noch annehmen, heißt es in britischen Medienberichten.

Wird ER zum neuen 007?

In den letzten Monaten verdichteten sich die Spekulationen, wer denn nun als neuer James Bond vor die Kamera tritt. Von „Bridgerton“-Star Regé-Jean Page bis hin zu Tom Holland, Paul Mescal oder auch Idris Elba wurden unzählige Namen gedroppt. Auch eine Frau war Spekulationen zufolge im Rennen. Doch dann fixierte man sich in Expertenkreisen vor allem auf einen Schauspieler: auf den Briten Aaron Taylor-Johnson. Und wie es aussieht, hat man hier tatsächlich recht behalten.

Denn wie The Sun aus exklusiven Kreisen erfahren haben will, soll der 33-Jährige bereits das Rollenangebot für den wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt erhalten haben. Alles, was Taylor-Johnson jetzt noch tun müsse, sei, das Angebot anzunehmen, heißt es. „Bond ist Aarons Job, sollte er ihn annehmen wollen. Das formale Angebot liegt auf dem Tisch und sie warten auf eine Antwort“, bestätigt ein Insider gegenüber dem britischen Boulevard-Medium. Man rechnet damit, dass der Schauspieler den Vertrag in den nächsten Tagen unterschreibt und damit offiziell als siebter Doppelnull-Agent in die Filmgeschichte eingeht.

Aaron Taylor-Johnson: Preisgekrönter Schauspielstar

Doch wer ist der junge, charismatische Mann, der sich mal eben eine der legendärsten Filmrollen der Welt geschnappt haben soll? Viele kennen Aaron Taylor-Johnson möglicherweise als bekanntes Marvel-Gesicht. Denn der 33-Jährige war bereits in Filmen wie „The Return of the First Avenger“ und „Avengers: Age of Ultron“ als Pietro Maximoff / Quicksilver zu sehen.

Seine Schauspielkarriere soll Taylor-Johnson bereits mit sechs Jahren gestartet haben – der große Durchbruch gelang ihm schließlich 2005 als Prosper in der Cornelia-Funke-Verfilmung „Herr der Diebe“. Der Brite war auch in Blockbustern wie „Godzilla“, „Tenet“, „The King’s Man: The Begining“ und zuletzt auch in „Bullet Train“ an der Seite von Brad Pitt zu sehen. Für seine Rolle in „Nocturnal Animals“ erhielt er 2016 übrigens auch einen Golden Globe als bester Nebendarsteller. Ob er als James Bond auch den einen oder anderen Preis abstauben wird?

Beziehung sorgte für Schlagzeilen

Während das Leben von Aaron Taylor-Johnson bisher skandalfrei verlief, sorgte er mit einer Sache für Schlagzeilen. Denn 2009 gab er während der Premiere des Films „Nowhere Boy“ bekannt, dass er mit der damals 42-jährigen Regisseurin zusammen sei – er war damals gerade mal 19 Jahre alt. Das Liebesglück der beiden hielt allerdings an! Denn mittlerweile haben sie zwei gemeinsame Töchter, sind seit 2012 glücklich verheiratet und treten unter dem Doppelnamen Taylor-Johnson auf.