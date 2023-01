Die Gerüchteküche brodelt. Denn Fans von „James Bond“ sind sich sicher: 2023 wird der neue 007 verkündet. Und wenn es nach Insidern geht, gibt es für diese Rolle auch schon einen konkreten Kandidaten: Marvel-Star Aaron Taylor-Johnson.

Denn der 32-Jährige gilt derzeit als Frontrunner im Rennen um die begehrte Rolle.

Wird Aaron Taylor-Johnson der neue 007?

Wer tritt in die Fußstapfen von Daniel Craig? Diese Frage beschäftigt „James Bond“-Fans wohl, seitdem angekündigt wurde, dass „No Time To Die“ sein letzter Auftritt als 007 sein wird. Doch die Filmemacher betonten wieder und wieder, dass sie die Suche nach seinem Nachfolger erst nach dem vollständigen Ende von Craigs Zeit starten werden. Das bedeutete auch, alle Preisverleihungen, Red Carpets und Co abzuwarten und Daniel Craig so die Möglichkeit zu geben, seine Rolle in vollen Zügen auszukosten.

Doch jetzt – mehr als ein Jahr nach dem Filmrelease – haben wir uns wohl alle schon an eine Post-Craig-Zeit gewöhnt und das Rätselraten um den Nachfolger wird immer intensiver. Denn wie amerikanische Medien berichten, hat das Rennen um den begehrten Job schon lange begonnen. In den vergangenen Monaten wurden deshalb schon Stars wie Idris Elba, Henry Cavill und Regé-Jean Page als mögliche Nachfolger gehandelt.

„Er ist jetzt einer der Spitzenkandidaten“

Doch jetzt gibt es wohl einen neuen Favoriten. Denn wie unter anderem die „Daily Mail“ berichtet, wird der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson derzeit als Frontrunner gerechnet. Taylor-Johnson habe sich laut der „Daily Mail“ nämlich mit „James Bond“-Produzentin Barbara Broccoli getroffen. Laut Insidern soll es außerdem ein konkretes – wenn auch streng geheimes – Vorsprechen für die Rolle gegeben haben und das Treffen mit Broccoli sei „sehr gut“ verlaufen. Doch der Insider betont: Offiziell ist noch nichts. Denn Verträge wurden noch nicht unterzeichnet.

Es sind übrigens nicht die ersten Insider-News zum Thema. Denn schon im vergangenen November berichtete ein anonymer Insider gegenüber der „Sun“, dass Aaron Taylor-Johnson im September „bei den Probeaufnahmen für den nächsten Bond“ dabei war und die Produzenten „begeistert von ihm“ waren. Der Insider war sicher: „Er ist jetzt einer der Spitzenkandidaten“.

Doch bisher äußerte sich weder Aaron Taylor-Johnson, noch das Team hinter James Bond zu den Gerüchten. Noch ist also nicht fix, wer tatsächlich der nächste James Bond wird.

Wer ist Aaron Taylor-Johnson?

Aber nur im Fall der Fälle ist es vielleicht nicht schlecht, schon ein bisschen mehr über den angeblichen Frontrunner zu wissen. Für alle, die Taylor-Johnson noch nicht kennen, hier also ein paar Eckdaten zu dem Schauspieler. Der 32-Jährige wurde in England geboren und stand bereits ab 2002 vor der Kamera. Neben einer Rolle in dem Teenie-Film „Frontalknutschen“ machte sich Aaron Taylor-Johnson vor allem durch seinen Auftritt in „Kick-Ass“ einen Namen. Ab 2014 übernahm er schließlich die Rolle des Pietro in den „Avengers“-Filmen.

Für seine Rolle in „Nocturnal Animals“ wurde er 2017 sogar als bester Nebendarsteller mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Zuletzt sah man den Briten an der Seite von Brad Pitt in „Bullet Train“. Taylor-Johnson ist seit 2012 mit der Filmproduzentin Sam Taylor-Wood verheiratet. Die beiden lernten sich auf dem Set von „Nowhere Boy“ kennen, wo Sam Regie führte. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter.

Könnt ihr euch Aaron Taylor-Johnson als neuen 007 vorstellen? Ja, er ist Brite, hat Charme und sieht gut aus – was will man mehr? Also ich hätte einen anderen Favoriten!

