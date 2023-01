Der Brite Gary McKee hat ein großes Ziel: Er möchte für den guten Zweck alles geben! Dafür hat er bereits den Kilimandscharo bestiegen und ist durch Brasilien geradelt. Im vergangenen Jahr ging er noch einen Schritt weiter, denn er ist jeden einzelnen Tag einen Marathon gelaufen.

Dabei hat er auch eine beachtliche Summe an Spenden gesammelt.

Brite läuft in einem Jahr jeden Tag einen Marathon

Es war ein Vorsatz, der nicht nur unheimlich viel Disziplin, sondern auch jede Menge Kraft und Schweiß erforderte! Der 53-jährige Gary McKee hat sich vergangenes Jahr vorgenommen, 365 Marathons zu laufen. Sprich, jeden Tag einen. Während viele von uns schon glücklich wären, zumindest einen einzigen im Jahr zu schaffen, geht der Brite aufs Ganze – und hat damit großen Erfolg! Die Spenden, die er damit sammelte, sollten einer Krebsstiftung zugutekommen.

In einem Clip, den er auf seinem Twitter-Kanal teilte, sieht man McKee, dessen Tage im Jahr 2022 um 5:00 morgens begonnen haben, wie er sich für seine täglichen Laufeinheiten vorbereitet hat. Auch wenn er seine persönliche Challenge für den guten Zweck alleine absolviert hat, war der Läufer keineswegs alleine. Denn auf seinen Marathon-Strecken sind ihm immer wieder Menschen begegnet, die ihn motiviert und bejubelt haben und sogar mitgerannt oder geradelt sind.

🗣 My Name is Gary McKee and I'm Running 365 Marathons in 365 Days…….. pic.twitter.com/emDC3NuNV9 — Gary McKee (@Marathon_Man365) September 26, 2022

Meistens absolvierte er die Marathons am Vormittag, um am Nachmittag arbeiten zu können. „Meine Firma lässt mich netterweise auch von zuhause aus arbeiten, damit ich mich vom Laufen schneller erholen kann“, erzählt der Brite gegenüber Runnersworld.com. Dass es nicht einfach wird, wusste er schon im Vorhinein. „Ich habe in dem Jahr keinen Urlaub gemacht, sondern meine freien Tage für die Marathons eingesetzt“, so McKee. Ganz unbeschadet hat er seine Laufchallenge jedoch nicht überstanden, wie er erzählt. „Ich hatte einen Sehnenentzündung im Oberschenkel“, so der Brite. „Aber man beißt sich da durch …“.

Eine Million Pfund an Spenden

An Silvester war es dann endlich so weit: McKee absolvierte seinen letzten Marathon in der Nähe seines Wohnortes Cleator Moor in Nordwestengland. Dabei wurde er von einer Masse an jubelnden Menschen erwartet. Doch das größte Geschenk erhielt der Brite wenig später: Durch seine 365 Marathons ist es ihm gelungen, insgesamt eine Million Pfund (ca. 1,13 Millionen Euro) an Spenden zu sammeln. Diese Summe wanderte an die Stiftung Macmillan Cancer Support. Der 53-Jährige zeigte sich auf Twitter stolz über seinen Erfolg: „WOW“, kommentierte McKee das großartige Ergebnis.

Über 15.000 Kilometer in 22 Laufschuhen

Nachdem der Brite über ein Jahr jeden Tag gerannt ist, hat er dabei auch eine beachtliche Anzahl an Kilometern zurückgelegt. Insgesamt sei er 15.330 Kilometer gelaufen, wie es heißt. Mit einem Paar Laufschuhe wäre er hier allerdings nicht weit gekommen – 22 Paar Schuhe hat McKee benötigt, um sein großes Ziel zu erreichen. Wie er gegenüber Runnersworld.com erklärt, sei es ihm dabei nicht um seine Leistung gegangen. „Was zählt, sind nicht Rekorde, sondern es ist, Menschen zu helfen“, so der bescheidene Brite.

Doch es war nicht die erste Aktion, die McKee zugunsten der Krebsforschung auf die Beine stellte. Im Jahr 2017 lief er 100 Marathons in 100 Tagen. 2021 folgten dann 110 Marathons in 110 Tagen. Zudem hat er bereits den Kilimandscharo bestiegen und ist für wohltätige Zwecke durch Brasilien geradelt. Ob sich der 53-Jährige nun eine kleine Pause gönnt oder für das neue Jahr eine weitere Challenge geplant hat, lässt er seine Fans bestimmt schon sehr bald wissen.