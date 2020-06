Zwischen Michael Wendler, seiner Verlobten Laura Müller und Ex-Frau Claudia Norberg könnte es demnächst so richtig krachen. Denn wie RTL berichtet, haben der Schlagersänger und die 19-Jährige bei einer US-Behörde nun ihre Hochzeitsdokumente eingereicht.

Demnach werde Laura den Nachnamen ihres Zukünftigen, Norberg, annehmen. Das ist allerdings der Geburtsname von Wendlers Ex-Frau. Claudia Norberg, die das Paar in den letzten Wochen mehrmals darum bat, dies nicht zu tun, dürfte über die neue Nachricht nun also eher weniger erfreut sein.

Schock für Claudia Norberg: Laura Müller beantragt ihren Nachnamen

Namensdrama bei Michael Wendler, Laura Müller und Claudia Norberg. Ende Mai veröffentlichte die Ex-Ehefrau des Schlagersängers auf Instagram ein Bild ihrer Geburtsurkunde. Dabei bat sie ihren Verflossenen darum, ihren bürgerlichen Nachnamen, Norberg, nicht an Laura Müller weiterzugeben. “Ich möchte Euch beide darum bitten, bei der geplanten Hochzeit, nicht meinen Mädchennamen ‘Norberg’ zu übertragen bzw. zu verwenden. Ich trage für den Namen Verantwortung und bin es meiner Familie schuldig es zu verhindern, dass der Name an eine nicht ‘blutsverwandte’ Person übertragen wird“, schrieb die 49-Jährige damals besorgt. Zuvor hatte Laura Müller in Interviews bereits des Öfteren erwähnt, dass sie bei der bevorstehenden Hochzeit mit Michael gerne seinen Nachnamen annehmen würden. Der Schlagersänger trägt aktuell den Nachnamen Norberg. Denn nach seiner Ehe mit Claudia im Jahr 2009 nahm er ihren Nachnamen an und legte seinen bürgerlichen Namen Skowronek ab. Nun will er seiner 19-jährigen Freundin den Namen “Norberg” übertragen.

Werden Michael Wendler und Laura Müller bald Norberg heißen?

Wie RTL nun berichtete, habe das Paar bei einer US-Behörde jetzt seine Hochzeitdokumente eingereicht. Darin klärten die beiden auch die Frage, welchen Nachnamen sie nach der Hochzeit tragen werden. Den Berichten zufolge will Laura Müller trotz der Bitte von Michaels Ex-Frau den Nachnamen des Schlagersängers annehmen. Sollte die US-Behörde den Namenswunsch bewilligen, könnte Laura Müller schon bald Laura Norberg heißen. Michaels Ex Claudia Norberg dürfte diese Nachricht wohl eher weniger gefallen. Noch äußerte sich die 49-Jährige nicht zu den Plänen der beiden. Jedoch dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich auch Claudia zu Wort meldet. Denn wie sie bereits in den letzten Wochen bewies, wird sie ihren Mädchennamen so leicht wohl nicht an Michaels Verlobte übergeben.

