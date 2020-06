Die Pleite-Gerüchte rund um Michael Wendler reissen nicht ab. Doch nun haben sich der Schlagerstar und seine Verlobte Laura Müller ein neues Boot gegönnt.

Fotos von ihrer neuen “Yacht” postete die 19-Jährige nun auf Instagram.

Laura Müller zeigt ihre neue “Yacht” auf Instagram

Seit etwa einer Woche sind Laura Müller und ihr Verlobter Michael Wendler wieder zurück in ihrer Wahlheimat Florida in den USA. Und dort scheint sich das Paar nun offenbar wieder ordentlich zu gönnen. Denn auf ihrem Instagram-Profil postete Laura Müller nun ein Foto von einem neuen Boot, das sie und Michael Wendler sich jetzt gekauft haben. In ihrer Insta-Story zeigt sie ihren Fans dann auch noch Bilder von der ersten Ausfahrt mit ihrer neuen “Yacht”, wie sie schreibt.

Fans fragen sich: Wer hat das Boot bezahlt?

Unter dem neuen Posting von Laura wird mittlerweile bereits wild spekuliert und Fans fragen sich, wer denn das neue Boot bezahlt hat. Denn laut Medienberichten heißt es immer wieder, Schlagerstar Michael Wendler stecke in finanziellen Schwierigkeiten. Erst Ende April sagte der 47-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung, dass er im Moment zahlungsunfähig sei. “Du meinst wohl du hast es gekauft”, schreibt etwa ein User unter dem Schnappschuss von Laura und deutet damit an, dass die 19-Jährige das Leben der beiden zurzeit wohl alleine finanziert. Denn durch ihre große Follower-Anzahl auf Instagram und ihren Job als Influencerin ist sie mittlerweile selbst richtig erfolgreich.