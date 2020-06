Es gibt Menschen, die verlieben sich ständig neu. Aber dann gibt es welche, denen es fast nie passiert. Egal, wie viele Leute sie kennenlernen, es will einfach nicht funken. Das sind Menschen, die sich höchstens ein Mal in ihrem Leben verlieben.

Ob man einer von den Menschen ist, die sich nicht mehr als ein Mal verlieben, hängt unter anderem damit zusammen, wann man geboren wurde.

1. Jungfrau

Wenn die Jungfrau jemanden findet, den sie liebt, dann gibt sie es nur ungern wieder auf. Sie setzt alles daran, bedingungslos zu lieben. Wenn ihr Partner es wertschätzen kann und genauso viel gibt, wie die Jungfrau, dann werden sie sehr glücklich. Da kann es schon passieren, dass die Beziehung der beiden ewig halten wird.

2. Widder

Der Widder ist ein Beziehungsmensch, der seine Zeit gerne in den Partner investiert. Er macht alles, damit die Beziehung funktioniert. Auch, wenn das bedeutet, dass er sich öfter selbst untreu werden muss. Die Geduld, die in einer Beziehung oft fehlt, die kann der Widder immer bieten. Auch Zeit, Liebe und Verständnis. Das sind die besten Voraussetzungen für eine Beziehung, die immer hält. Und das sollte sie auch, denn der Widder liebt zwar mit allem, was er hat, nur passiert das genau ein einziges Mal.

3. Zwilling

Der Zwilling verliebt sich nur ein Mal – wenn überhaupt. Zwar hat er oft Gefühle für andere Menschen, die er als intensiv und wahrhaftig empfindet. Meist schwinden sie nur nach zwei Wochen wieder vollkommen und der Zwilling ist wieder auf der Suche nach jemand neues. Der Zwilling hat hohe Ansprüche, es ist nicht einfach, ihm das zu geben, was er will.