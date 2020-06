Im Fall des in Atlanta bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners Rayshard Brooks hat sich der Hauptangeklagte den Behörden gestellt und ist festgenommen worden.

Der unmittelbar nach der Tat entlassene Polizist befindet sich in einem Gefängnis, wie aus Justizunterlagen hervorging.

Ex-Polizist wegen Mordes angeklagt

Der Hauptangeklagte im Fall des erschossenen Rayshard Brooks muss sich unter anderem wegen Mordes verantworten. Ein zweiter Beamter, der bei dem Vorfall dabei war, wurde ebenfalls am Donnerstag im Gefängnis vorstellig. Nach Angaben seines Anwalts ließ man ihn aber auf Kaution frei. Ihm wird unter anderem schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Tod von Rayshard Broosk sorgt erneut für Proteste

Brooks war am 12. Juni auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants bei einer Polizeikontrolle niedergeschossen worden. Der Vorfall wurde auf Videoaufnahmen festgehalten. Darauf ist zu sehen, wie sich der 27-Jährige, der in seinem Auto in der Warteschlange vor dem Restaurant eingeschlafen sein soll, bei seiner Festnahme wehrt und einem der Beamten offenbar einen Taser entreißt. Brooks rennt los, dreht sich um und richtet den Elektroschocker auf den jetzt Hauptangeklagten. Dann wird auf Brooks geschossen. Eine Autopsie ergab, dass Brooks zwei Mal im Rücken getroffen wurde und schließlich wegen Blutverlusts und Organverletzungen starb.

Die Tötung zog weitere Proteste gegen Polizeibrutalität nach sich. Am 25. Mai wurde der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet. Auch dieser Fall wurde gefilmt, er löste eine weltweite Protestwelle gegen Rassismus aus.

