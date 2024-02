Wenn wir von einem Film richtig begeistert sind, landet schnell der ein oder andere Film-Merch in unseren Warenkorb. Aber nicht jede Film-Erinnerung besteht aus Shirts und Plakaten.

Wir haben für euch ein paar besonders skurrile Merch-Produkte zusammengesucht.

1. Der „Dune“ Popcorn Behälter

Schon Ende Februar startet der zweite Teil von „Dune“. Und für den Mega-Blockbuster wird natürlich auch die Werbetrommel ordentlich gerührt. Passend zum Kinoerlebnis gibt es jetzt etwa einen speziellen Popcorn-Behälter in der Form des ikonischen Sandwurms aus der SciFi-Geschichte. Eigentlich eine ziemlich coole Idee. Eigentlich. Denn in der Umsetzung ist entweder etwas sehr schief oder sehr richtig gegangen.

Der Becher mit seiner eng umschlossenen Öffnung und den unterschiedlichen dünnen Griffen wird online nämlich schon als geheimes Sextoy zelebriert. Ein gut geschmierter Popcorn-Behälter voll Butter und dann auch noch so eine Öffnung… das kann nur zu dem ein oder anderen „special“ Kinomoment führen, sind sich viele sicher. Sogar der Cast des Films reagiert auf diese Becher eher skeptisch. „Ich werde meine Hand da nicht reinstecken“, betont etwa Josh Brolin. Eines hat der Becher aber auf jeden Fall geschafft: er ist viral gegangen und hat „Dune“ dadurch noch mehr Werbung gebracht.

The 'Dune: Part Two' cast has some hot takes about the viral sandworm popcorn bucket: "I'm not gonna stick my hand in there." 😭 pic.twitter.com/iuOQqHjAbs — Entertainment Tonight (@etnow) February 6, 2024

2. Die „Saltburn“-Badebombe

Apropos zweideutig! „Dune“ ist bei weitem nicht der einige Film, der in den vergangenen Wochen für Aufregung sorgt. Erst Ende des Jahres stand nämlich ein ganz andere Blockbuster in den Schlagzeilen: „Saltburn“. Wir erinnern: die Badewasser-Szene von Barry Keoghan und Jacob Elordi sorgte bei manchen für Ekel, bei anderen zur Entdeckung eines neuen Fetisches. Eine perfekte Grundlage für Merch. Mittlerweile gibt es etwa schon eine Kerze, die nach dem Badewasser riechen soll. Und auch Lush ist auf den „Saltburn“-Zug aufgesprungen und verkauft derzeit die „Saltbomb“ in Anlehnung an den Film; eine Badebombe, die das Wasser milchig-salzig macht. Sehr passend also!

3. Harrys vibrierender Besen

Skurrile Merch-Artikel sind aber keine Neuheit. Denn dass Dinge vielleicht anderweitig verwendet werden, gibt es schon immer. Glaubt ihr nicht? Dann machen wir einmal eine kleine Zeitreise zurück zu den ersten „Harry Potter“-Filmen. Denn damals dachten sich die Verantwortlichen offenbar: der Kinderfilm braucht auf jeden Fall auch einen Besen für Kinder. Man will ja schließlich Quidditch genauso nachspielen können wie im Film. Und was muss dieser Besen dafür können? Fliegen? Tja, das war wohl nicht möglich, deshalb musste die nächstbeste Option her: vibrieren. Warum? Wir wissen es auch nicht! Aber wir trauen uns fast zu wetten, dass diese Funktion den Besenritt für manche ganz einzigartig gemacht hat!

4. Rocky’s Fleisch

Actionfiguren sind für manche wohl ein absolutes Must Have in der Welt des Merchandise. Zahlreiche Menschen sammeln teils Jahrzehnte lang große und kleine Figuren; bewahren diese entweder noch in ihren Originalverpackungen auf oder verwenden sie tatsächlich zum Spielen. Aber während manch einer nach Actionhelden wie Superman und Co Ausschau hielten, gab es auch ziemlich skurrile Actionfiguren in der Vergangenheit. Bestes Beispiel dafür ist etwa das Fleisch aus „Rocky“. Jap, richtig gelesen. Das gefrorene Fleisch, auf das Rocky in den Filmen dramatisch eingeboxt hat, konnte man sich passend zum Film auch als Actionfigur holen. Da lassen sich die Szenen aus dem Film gleich noch authentischer nachstellen.

5. „Arielle“ Fish Nuggets

Wer mit „Arielle, die Meerjungfrau“ aufgewachsen ist, weiß: In dem Film versuchen wirklich ALLE die Titelheldin davon zu überzeugen, dass das Leben unter Wasser so viel schöner ist, als das an Land. Sebastian die Krabbe warnt etwa: „Niemand frittiert dich, brät und serviert dich, hier zum Verzehr! Der Mensch hat uns zum Fressen gern, doch hier sind seine Haken fern.“

Eine klare Warnung also davor, dass Menschen mit Fischen nicht gerade freundlich umgehen. Und was eignet sich für so eine Message als perfekter Merch? Vielleicht ein Programm zum Schutz der Meere? Ein paar süße Fisch-Kuscheltiere? Nope! Die richtige Antwort lautet natürlich Fischstäbchen! Kein Scherz, die Firma American Pride verkaufte offenbar wirklich Fish Nuggets im Arielle-Design. Wir wissen auch nicht, wer diese makabre Idee hatte aber hey: in manchen Packungen gab es gratis Tattoos dazu!