Immer wieder wird Superstar Billie Eilish online für ihre Kleidung kritisiert. Egal ob es baggy Kleidung ist oder enge Kleider: ihre Follower:innen haben immer etwas auszusetzen. Es sind Meinungen, von denen die Sängerin jetzt ein für alle Mal genug hat.

Auf Instagram macht sie ihrem Ärger jetzt Luft!

Billie Eilish: Warum ihre Outfits immer kritisiert werden

Zu Beginn ihrer Karriere war Superstar Billie Eilish unter anderem auch für ihre Kleidung bekannt. Denn im Gegensatz zu vielen gleichaltrigen Sängerinnen und Stars trug Billie gerne baggy Kleidung und zeigte sich nur selten in Kleidern oder engen Outfits. Den Grund dafür verriet sie unter anderem in einer Kampagne mit Calvin Klein. „Ich möchte nicht, dass die Welt alles über mich weiß“, so Billie in der Werbung 2019. „Deshalb trage ich weite, baggy Kleidung. Niemand kann sich eine Meinung bilden, weil er nicht gesehen hat, was darunter ist.“

Doch in den vergangenen Jahren veränderte sich Billies Style immer wieder. Bei großen Events wie der Met-Gala erschien die junge Frau etwa in einem Kleid und auch auf ihrem Instagram-Kanal postet sie immer wieder Bilder von sich in engerer Kleidung. Ganz zum Ärger einiger Fans. Denn wie die Schauspielerin jetzt auf Instagram erklärt, haben offenbar viele ihrer Follower:innen ein Problem damit, dass Billie ihren Kleidungsstil ändert. Die Folge sind zahlreiche Kommentare zu Billies Körper, ihrem Aussehen und Kritik daran, dass sich die 21-Jährige zu sexy zeige. Kritik, von der Billie jetzt genug hat.

„Lasst Frauen existieren!“

Denn in ihrer Instagram-Story postet sie jetzt, was sie von all den Kommentaren zu ihrem Körper hält. Und Billie hat einen großen Wunsch: „Lasst Frauen existieren!“, schreibt sie. Denn wann auch immer sie postet, die Kritik zu ihrem Äußeren nervt sie! „Ich habe die ersten fünf Jahre meiner Karriere damit verbracht, von euch Idioten absolut vernichtet zu werden, weil ich jungenhaft war und mich so gekleidet habe, wie ich es tat und mir wurde ständig gesagt, dass ich heißer wäre, wenn ich mich wie eine Frau verhalten würde“, schreibt Billie in der Story. „Wenn ich mich jetzt wohl genug fühle, um etwas zu tragen, das auch nur im Entferntesten weiblich oder passend ist, habe ich mich geändert und bin ein Verräter.“ Immer wieder höre sie Floskeln wie sie „sei nicht mehr dieselbe“. Aussagen, die die junge Frau einfach nicht mehr hören kann.

Billie holt deshalb zur Gegenkritik aus und schreibt: „Fun Fact! Wusstet ihr, dass Frauen facettenreich sind?“ Genauso wie alle anderen Frauen könne auch sie sich für die unterschiedlichsten Dinge interessieren. Baggy Kleidung und Femininität schließen sich also nicht aus; manchmal wolle sich die Sängerin einfach anders ausdrücken! Billie kann beides mögen und wünscht sich offenbar von ihren Fans und Follower:innen die Freiheit, das auch ohne nervige Kommentare auszuleben. Denn: „Weiblichkeit ist nicht gleich Schwäche“, betont sie.