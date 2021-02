Erst kürzlich sorgte “Too Hot to Handle”-Star Francesca Farago für Schlagzeilen. Denn nach ihrer Trennung von Harry ist die 27-Jährige jetzt mit einer Frau zusammen. Und die Beziehung mit Reality-TV-Star Demi Sims dürfte ziemlich ernst sein.

Denn auf einem aktuellen Instagram-Post von Francesca zeigt sie ein neues Tattoo. Sie trägt den Namen von Demi auf ihrem Hintern.

Francesca Farago zeigt neues Liebes-Tattoo

Anfang des Jahres machte Francesca Farago ihre Beziehung mit Reality-TV-Star Demi Sims öffentlich. Seither postet die 27-jährige Kanadierin regelmäßig Pärchenfotos und Videos, die sie frisch verliebt zeigen. Und offenbar ist es zwischen ihr und der 24-Jährigen ziemlich ernst. Denn der “Too Hot to Handle”-Star hat sich jetzt scheinbar auch den Namen von Demi auf den Po tätowieren lassen. Auf Instagram postete Francesca mehrere Bikinifotos. In den Kommentaren fragte sie ihre Community schließlich: “Wer sieht das neue Tattoo?”. Das kleine Detail blieb natürlich nicht lange unbemerkt. In zarter Schrift ist der Name “Demi” auf dem Po der Influencerin zu lesen. “Ich liebe dein neues Tattoo” und “Ihr seid so süß”, schreiben Francescas Follower unter die Bilder und sind offensichtlich begeistert von ihrer neuen Beziehung.

Auch Demi Sims hat neues Tattoo

Und nicht nur Francesca, sondern auch Demi hat sich ein Liebes-Tattoo stechen lassen. Denn ein “F” ziert seit Kurzem das Handgelenk der 24-Jährigen. Die beiden dokumentierten die Tattoo-Action übrigens auch in ihren Instastorys.

Demi Sims wurde ebenfalls durch Reality-Shows bekannt. 2014 feierte sie ihr TV-Debüt in der britischen Sendung “The Only Way Is Essex”, auch TOWIE genannt, in der auch ihre ältere Schwester Chloe mitspielt. Außerdem sind auch ihre andere Schwester Frankie, sowie ihr Bruder Charlie gefeierte Social Media-Stars.