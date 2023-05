Was passiert eigentlich wenn man einen Kaugummi verschluckt? Die Antwort: Nichts. Es sei denn, es handelt sich um wirklich sehr viel Kaugummi. Einem kleinen Jungen aus den USA mussten nun operativ insgesamt 40 (!) Kaugummis aus dem Magen entfernt werden.

Wie genau er so viele Süßigkeiten auf einmal verschlucken konnte, ist nicht bekannt.

USA: Kind verschluckt 40 Kaugummis

Kaugummi verklebt den Magen. Diesen Satz haben wir in unserer Kindheit wohl des Öfteren von unseren Eltern gehört. Allerdings handelt es sich dabei um einen Mythos. In der Regel wird der Kaugummi einfach unverdaut wieder ausgeschieden. Denn durch die Feuchtigkeit im Körper, die sich über den Kaugummi legt, klebt er nicht mehr. Folglich kann er auch den Magen nicht verkleben. Anders sieht das Ganze allerdings aus, wenn es sich um wirklich sehr viel Kaugummi handelt. Das musste jetzt auch ein kleiner Junge aus Ohio in den USA feststellen.

Denn wie die Plattform Mirror jetzt berichtet, landete ein vierjähriger Junge in der Notaufnahme, weil er insgesamt ca. 40 zuckerfreie Kaugummis verschluckt hat.

Junge kommt mit Durchfall und Magenschmerzen in die Notaufnahme

Zunächst klagte der Bub über Magenkrämpfe und Durchfall. Als die Beschwerden sich nicht besserten, fahren seine Eltern mit ihm ins Krankenhaus. Bei Symptomen wie diesen ist es üblich, dass die Ärzte den Magen nach „unverdaulichen Fremdkörpern“ durchsuchen. Und tatsächlich: Durch das Röntgen-Bild entdecken sie schließlich einen dicken Kaugummi-Klumpen im Bauch des kleinen Patienten. Bei einer Not-OP entfernten die Ärzte die klebrige Masse aus seinem Bauch.

Kurze Zeit später konnte der Junge ohne bleibende Schäden entlassen werden. Doch der Vierjährige hatte großes Glück: Denn die Masse hätte seinen Darm verstopfen können, was wiederum fatale Folgen gehabt hätte. Unklar ist, wie der Junge es überhaupt geschafft hat, so viele Kaugummis auf einmal zu verschlucken. Aber fest steht: Der Bub hat seine Lektion daraus gelernt.