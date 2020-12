Auch wenn sich Prinz Harry und seine Familie Anfang des Jahres aus dem britischen Königshaus zurückgezogen haben, senden sie dennoch traditionelle Weihnachtsgrüße aus. Und das Foto darauf ist einfach nur mega-süß.

Außerdem können wir darauf sehen, wie groß Sohnemann Archie bereits geworden ist.

Viele private Einblicke bekommt man von den ehemaligen Royals ja nicht. Umso mehr freuen wir uns über die diesjährigen Weihnachtsgrüße der mittlerweile in Kalifornien lebenden Familie. Anlässlich der Weihnachtsfeiertage verschickten Prinz Harry und Meghan Markle ein Foto, das die beiden Eltern mit ihrem einjährigen Sohn Archie zeigt. Und der kleine Bub hat unverkennbar die roten Haare seines Vaters geerbt. Die Familie ist vor einer kleinen Gartenhütte mit ihren zwei Hunden zu sehen. Das Foto wurde von Meghans Wohltätigkeitsorganisation Mayhew veröffentlicht.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

Find out more! 👉 https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt